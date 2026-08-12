Thêm 25 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 25 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 12/8, nâng tổng số được tìm thấy lên 293 bộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 12/8, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hơn 200 m³ đất được xử lý.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 25 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 12/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 293 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 167 bộ có di vật.

Trong 293 bộ hài cốt đã được quy tập có 260 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng. Khu vực này có lớp đất đắp lớn hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, vì vậy lực lượng chức năng phải liên tục di dời hàng trăm mét khối đất mỗi ngày để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Những ngày gần đây, quá trình mở rộng tìm kiếm tại Khu B liên tục phát hiện thêm hài cốt. Ngày 10/8, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập 11 bộ; ngày 11/8 thêm 12 bộ và đến ngày 12/8 tiếp tục phát hiện 25 bộ.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày có công bố kết quả gần nhất, 48 bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại Khu B.

Từ khi công tác tìm kiếm được triển khai đến nay, phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng đã được mở rộng từ Khu A sang Khu B trên cơ sở thông tin của các nhân chứng, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thận trọng nhằm tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật với mục tiêu tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại, đồng thời thu thập di vật và các thông tin phục vụ quá trình xác minh danh tính sau này.