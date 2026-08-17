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Thêm 24 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

NGUYỄN LIẾN
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Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 24 hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật trong ngày 16/8, nâng tổng số được tìm thấy lên 351 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 1 (Khu A), Công viên Lê Thị Riêng .

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

- Ảnh 1.

Trong ngày 16/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật tại Khu A.

Kết quả trong ngày 16/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại Khu A.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 198 bộ có di vật; gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).

Từ khi công tác tìm kiếm được triển khai đến nay, phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng đã được mở rộng từ Khu A sang Khu B trên cơ sở thông tin của các nhân chứng, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa.

- Ảnh 2.

Các lực lượng đã phát hiện, quy tập 351 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thận trọng nhằm tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật với mục tiêu tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại, đồng thời thu thập di vật và các thông tin phục vụ quá trình xác minh danh tính sau này.

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công viên Lê Thị Riêng

bộ hài cốt

hài cốt liệt sĩ

Liệt sĩ

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