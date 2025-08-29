Thêm 2 thủ tục đất đai có thể làm ở cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3380 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này.

Trong đó, thủ tục hành chính mới được thực hiện ở cấp xã gồm: Tổ chức kinh tế có thể làm thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư ngay tại cấp xã. Đồng thời, thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển cũng được phân cấp cho chính quyền địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục hành chính, trong đó có 20 thủ tục cấp tỉnh và 8 thủ tục cấp xã.

Một số thủ tục thực hiện tại cấp xã đã được sửa đổi, bổ sung gồm: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

Ngoài ra, cấp xã còn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư cũng được thực hiện tại cấp xã. Và thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với một số trường hợp đặc biệt được quy định.

Trước đó, Nghị định 151 của Chính phủ cũng phân cấp mạnh trong quản lý đất đai, trao thêm quyền cho UBND cấp xã. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn tối đa, đơn cử toàn bộ quy trình cấp sổ đỏ lần đầu không vượt quá 17 ngày, thay vì 20 ngày như trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc rút gọn thủ tục và phân cấp rõ ràng giúp người dân, nhất là tại vùng nông thôn và miền núi, tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, cơ chế hậu kiểm thay vì tiền kiểm giúp giảm gánh nặng giấy tờ, nâng cao trách nhiệm thẩm định thực tế của cơ quan chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.