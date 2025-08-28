Mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ trang TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án giao thông chiến lược dài hơn 76km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023, với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2025 và hoàn chỉnh vào năm 2026.

Tại công trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM Lương Minh Phúc đã báo cáo tiến độ dự án. Theo đó, đến hết tháng 7, tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao đạt 100%. Công tác tái định cư đã hoàn thành. Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án thành phần đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ.

Đến nay, các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần đang tăng tốc triển khai thực hiện, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Đường vành đai 3 nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai dài hơn 76 km đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Dự kiến ngày 31/12/2025, phấn đấu thông xe tuyến chính cao tốc khoảng 24,1 km (bao gồm 14,7 km cầu cạn, 6,4 km toàn tuyến, 3 km cầu vượt, nút giao). Đến 30/6/2026, dự kiến thông xe toàn tuyến dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (tổng cộng 76,3 km, bao gồm toàn bộ các đường song hành).

Ông Lương Minh Phúc khẳng định, hiện nay, nguồn vật liệu được bảo đảm, tiến độ thi công đúng kế hoạch. Các địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ - ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, giảm tải áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại điểm khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, đồng thời cho biết đây là dự án rất quan trọng góp phần nhằm tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Nam. Đặc biệt là trong thời gian tới, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào vận hành và khai thác, việc giải quyết bài toán kết nối cần tính toán nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông đi lại được thông suốt.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết Thành phố và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đẩy mạnh nhiều dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ. Trong đó, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng lên 10-12 làn xe, hoàn thành năm 2026; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang tăng tốc, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu gần như xong, còn đoạn Đồng Nai dự kiến hoàn thành một phần cuối năm nay.

Riêng cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Bình Khánh dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 8/2025, cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ để toàn tuyến kịp thông xe tháng 6/2026, bổ sung thêm hướng kết nối quan trọng về phía Nam.



