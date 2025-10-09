Thêm 2 mô tô 'giá rẻ' về Việt Nam: Treo khí nén nâng hạ như ô tô hạng sang, đấu Honda Rebel 500

Cub Shop, một đại lý kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân tại TP.HCM, vừa đưa về thị trường Việt Nam 2 mẫu xe mới, bao gồm Benda Chinchilla 500 và Benda Dark Flag 500 Commander.

Do xe đang trong quá trình đăng kiểm, đại lý chưa công bố giá bán chính thức. Tại Trung Quốc, Benda Chinchilla 500 có giá khởi điểm 3.790 USD và Benda Dark Flag 500 Commander có giá khởi điểm 4.750 USD. Hai mẫu xe này đều ra mắt lần đầu tiên trong năm 2024.

Benda Chinchilla 500

Benda Chinchilla 500 mang kiểu dáng cruiser dành cho đường phố, được thiết kế dựa trên triết lý có tên Reevolution Cruiser. Xe cho tư thế ngồi thoải mái với chiều cao yên vừa phải (690-705 mm), tay lái cao, chân đặt về phía trước. Xe tạo điểm nhấn với gương gù gắn tay lái, ống xả đôi và chắn bùn sau cắt ngắn.

Benda Chinchilla 500 được phân phối tại Việt Nam thông qua đại lý tư nhân.

Đèn pha tròn phía trước dùng công nghệ LED có khắc logo Benda. Đèn hậu và đèn xi-nhan cũng dùng công nghệ LED. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.220 x 890 x 1.150 mm. Chiều dài cơ sở 1.550 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm. Khối lượng 215 kg. Mâm xe trước và sau đồng kích thước 16 inch.

Một số trang bị nổi bật trên Chinchilla 500 có chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo TCS, phuộc trước upside-down và giảm xóc sau dạng đôi có thể điều chỉnh độ cao. Đồng hồ tròn cổ điển là loại TFT màu hiển thị trực quan các thông số vận hành.

Xe trang bị động cơ V-Twin, dung tích 475,6 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 47 mã lực tại 9.000 v/ph và mô-men xoắn 42 Nm tại 7.200 v/ph. Xe truyền sức mạnh động cơ tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, kết hợp ly hợp chống trượt và truyền động dây đai.

Benda Dark Flag 500 Commander

So với Chinchilla 500, Dark Flag 500 Commander cao cấp hơn. Toàn bộ thân xe nhấn mạnh vào vẻ đẹp cơ khí, kết hợp những đường gân mạnh mẽ chạy dọc bình xăng. Cụm đèn pha LED dạng “cat-eye” khắc logo Benda cùng đèn hậu LED ẩn dưới yên sau.

Benda Dark Flag 500 Commander tại đại lý.

Điểm nổi bật nhất của mẫu mô tô này là hệ thống treo sau dạng khí nén điều khiển điện tử, cho phép điều chỉnh độ cao yên từ 670mm đến 700 mm thông qua nút bấm. Hệ thống treo sau sẽ tự động xả hơi, hạ chiều cao khi tắt máy hoặc mở chân chống để người điều khiển dễ dàng lên xuống xe. Và ngược lại, nó sẽ tự động bơm hơi, nâng chiều cao khi mở máy.

Xe Trung Quốc luôn có ưu điểm về trang bị và Benda Dark Flag 500 Commander không phải ngoại lệ. Xe trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo TCS, ga tự động Cruise Control và bướm ga điện tử. Phuộc trước Upside-down.

Hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử có thể nâng hạ độ cao.

Màn hình TFT tròn cổ điển hiển thị màu cung cấp đầy đủ thông tin vận hành. Thông tin lượng xăng còn lại không được hiển thị trên màn hình, thay vào đó là dải đèn LED đặt ngay trên bình xăng. Ổ khóa đặt bên hông xe.

Xe dùng động cơ V4, dung tích 496cc, 16 van, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 47 mã lực tại 9.000 v/ph và mô-men xoắn 42 tại 7.500 v/ph. Hộp số 6 cấp, truyền động bằng dây đai. So với truyền động sên (xích), truyền động dây đai có ưu điểm truyền tải êm và mượt, ít phải bảo dưỡng và không cần bôi trơn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là dễ bị hỏng nếu có vật tác lên.

Benda Chinchilla 500 và Benda Dark Flag 500 Commander khỏa lấp phân khúc mô tô cruiser giá rẻ tại Việt Nam. Harley-Davidson có dải sản phẩm cruiser đa dạng nhưng giá bán không dành cho số đông. Đối thủ gần nhất của Chinchilla 500 và Dark Flag 500 Commander tại Việt Nam là Honda Rebel 500 đang được phân phối với giá 181,3 triệu đồng.

Benda Motor là thương hiệu mô tô tới từ Trung Quốc, thành lập năm 2016, chuyên sản xuất các mẫu mô-tô giá rẻ mang phong cách Mỹ. Ngoài thị trường nội địa, hãng còn kinh doanh tại Kazakhstan, Mexico, Uruguay và nhiều quốc gia thuộc châu Âu.