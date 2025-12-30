Thêm 18 máy bay vận tải C295 được đặt hàng

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã ký hợp đồng với Airbus Defence & Space để cung cấp 18 máy bay vận tải quân sự C295 như một phần của chương trình Công nghệ Huấn luyện Vận tải Hàng không.

Với đơn đặt hàng này, khi việc giao hàng hoàn tất vào năm 2032, Lực lượng vũ trang Tây Ban Nha sẽ vận hành một phi đội gồm 46 máy bay C295 với các cấu hình vận tải, tuần tra và trinh sát.

Airbus Defence & Space đã công bố hợp đồng vào ngày 23 tháng 12, lưu ý rằng các máy bay C295 mới sẽ thay thế các những chiếc CN235 và C212 đang hoạt động.

Theo ông Jean-Brice Dumont, người đứng đầu bộ phận Không quân của Airbus DS, đơn đặt hàng này khẳng định cam kết của Tây Ban Nha trong việc mua C295, củng cố quyền tự chủ chiến lược và chủ quyền quốc gia, đồng thời góp phần phát triển ngành hàng không của đất nước.

Máy bay vận tải C295 rất được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Như đã nêu, để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Lực lượng Không quân Tây Ban Nha, thỏa thuận quy định việc giao máy bay theo hai đợt.

Lô C295 đầu tiên sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công và vận tải hành khách, binh lính cũng như hàng hóa tại Trường Hàng không Vận tải Quân sự ở Căn cứ Không quân Matacán tại Salamanca.

Hiện tại, nhiệm vụ này đang được thực hiện bởi các máy bay CN235. Chiếc C295 mới đầu tiên sẽ được giao vào năm 2026 và chiếc cuối cùng vào năm 2028.

Lô C295 thứ hai sẽ được sử dụng để vận chuyển và thả dù binh lính - hàng hóa. Việc giao hàng dự kiến diễn ra từ năm 2030 đến năm 2032. Hiện tại, nhiệm vụ này đang được thực hiện tại Trường Nhảy dù ở Căn cứ Không quân Alcantarilla ở Murcia bằng máy bay C212.

Thỏa thuận còn bao gồm việc cung cấp một hệ thống huấn luyện mặt đất hiện đại, được phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về hiệu quả huấn luyện tối đa.

Hệ thống bao gồm một số thiết bị mô phỏng chuyến bay, một hệ thống học tập dựa trên máy tính và phần mềm quản lý huấn luyện cho Trường Hàng không Vận tải Quân sự ở Salamanca và Trường Nhảy dù ở Murcia.

Thương vụ cũng bao gồm hỗ trợ cho phi đội C295 tại Trường Vận tải Hàng không, bao gồm bảo trì, quản lý trung tâm đào tạo và cung cấp các vật tư cần thiết cho đến tháng 12 năm 2032.

Đây là một phần của kế hoạch 5 năm lớn hơn nhằm hiện đại hóa phi đội máy bay cánh cố định và trực thăng của Lực lượng Vũ trang Tây Ban Nha, được chính phủ nước này phê duyệt vào tháng 9. Dự kiến 3,68 tỷ euro (4,33 tỷ đô la) sẽ được đầu tư vào 6 dự án lớn từ năm 2025 đến năm 2030 với Airbus.

Hiện tại, Airbus Defence & Space đã nhận được đơn đặt hàng 329 máy bay C295 từ 38 quốc gia. Phi cơ này có thể mang theo 70 binh sĩ hoặc 50 lính dù, cất cánh và hạ cánh trên đường băng không được chuẩn bị, thả hàng hóa và binh lính từ trên không, cũng như thực hiện các cuộc sơ tán y tế.

Theo vpk




