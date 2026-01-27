Thêm 1 nàng hậu nhà Sen Vàng sắp cưới?

Hiếm có nàng hậu nào như Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, ngay khoảnh khắc đăng quang cô đã xác nhận là "hoa đã có chủ". Thời gian đầu khi Ý Nhi nhận cương vị mới, Anh Kiệt thường xuyên xuất hiện để "tháp tùng" và động viên tinh thần bạn gái. Tuy nhiên, tầm vài tháng gần đây, cả hai hạn chế lộ diện cùng nhau. Tuy nhiên, thông qua vài hint từ chính chủ, netizen cũng cảm nhận được cả hai đang tận hưởng tình yêu bình yên, nhẹ nhàng.

Đến mới đây, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục có động thái gây bàn tán. Theo đó, cô đã đăng tải clip hát theo 1 bài hát đang hot: "Rằng thì là mạ em thích lấy chồng miền Trung. Bão giông khô hạn, em vẫn cứ thương tới cùng. Chẳng ngại đường xá, theo người ấy về nhà. Chồng em quá thật thà, quyết yêu rồi không tha". Đáng nói hơn, Hoa hậu Ý Nhi còn viết dòng trạng thái đính kèm là: "Cụ thể là trai xứ Nẫu ạ". Xứ Nẫu là tên gọi chỉ 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Chi tiết này nhanh chóng khiến netizen đặt nghi vấn nàng hậu đang ẩn ý về chuyện tương lai, thậm chí là khả năng về chung một nhà. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng động thái của Ý Nhi đơn thuần chỉ là một màn “đu trend” như bao người khác trên mạng xã hội. Việc sử dụng ca khúc đang hot kèm dòng trạng thái vui vẻ có thể được hiểu như một cách khéo léo khẳng định cô vẫn đang hạnh phúc, viên mãn trong chuyện tình cảm, giữa lúc liên tục xuất hiện những tin đồn chia tay.

Hoa hậu Ý Nhi hút gần nửa triệu người xem khi đu trend ẩn ý muốn lấy chồng miền Trung (Clip: @huynhtranynhi)

Hoa hậu Ý Nhi còn nhắc chi tiết liên quan đến Anh Kiệt là "trai xứ Nẫu" (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai là bạn học cấp 3, gắn bó từ thuở học trò đến khi Ý Nhi đăng quang Hoa hậu. Trong lúc người đẹp bước vào guồng quay showbiz đầy áp lực, Anh Kiệt vẫn âm thầm bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Khi Ý Nhi liên tục dính vào ồn ào vì phát ngôn chưa chuẩn, Anh Kiệt từng lên tiếng bảo vệ bạn gái: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và vẫn chọn yêu thương Nhi".

Ý Nhi và bạn trai gắn bó từ những năm còn đi học đến hiện tại (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 6/2025, Ý Nhi lên tiếng về thông tin rạn nứt: "Những ngày qua Nhi vô cùng biết ơn sự yêu thương và đón nhận của quý vị khán giả dành cho mình, Nhi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày và động lực đến từ chính quý vị khán giả. Và cũng chính từ sự yêu thương và trân trọng Nhi muốn dành cho quý vị khán giả, Nhi muốn nói rõ ràng hơn về vấn đề được mọi người quan tâm. Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi, cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi. Cuối cùng, Ý Nhi mong quý khán giả sẽ hiểu và tiếp tục theo dõi chặng hành trình sắp tới của Ý Nhi".

Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi đang dần lấy lại thiện cảm với công chúng và tập trung xây dựng hình ảnh trưởng thành, kín tiếng hơn. Cô đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2025 và dừng chân ở top 40 chung cuộc. Hiện tại, Ý Nhi vừa hoạt động showbiz vừa đi về giữa Việt Nam và Úc để hoàn thành việc học.

Từng gặp sóng gió khi đăng quang, Ý Nhi dần lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng (Ảnh: FBNV)



