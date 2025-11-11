Thêm 1 hãng ô tô từ bỏ giấc mơ xe điện, quay về làm hybrid

Subaru – hãng xe Nhật vốn nổi tiếng với hệ truyền động toàn cầu (AWD) và tập trung vào xe SUV/compact – vừa công bố một bước đi chiến lược đáng chú ý: xem xét lại kế hoạch đầu tư khoảng 1,5 nghìn tỷ yen (khoảng 9,9 tỷ USD) trong lĩnh vực điện hóa.

Dự kiến này vốn được thiết lập theo hướng mạnh mẽ vào các dòng xe chạy pin (battery electric vehicles – BEV) nhưng giờ Subaru cho biết sẽ dịch chuyển một phần đầu tư sang các công nghệ hybrid và động cơ đốt trong cải tiến (ICE) do tình hình thực tế thị trường và chi phí nhập khẩu từ Mỹ ngày càng tăng.

Bối cảnh cho quyết định này phải xem xét qua hai yếu tố: một là xu hướng thị trường xe điện đang chững lại, đặc biệt ở Bắc Mỹ và châu Âu, nơi nhu cầu BEV không còn tăng “như trước”. Hai là áp lực chi phí và thuế nhập khẩu từ Mỹ đối với xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Subaru đã đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 200 tỷ yen tới 2030 để bù đắp tác động thuế và chi phí nhập khẩu.

Việc Subaru điều chỉnh chiến lược đầu tư BEV có thể diễn giải theo nhiều chiều. Trước hết, nó phản ánh một thực tế: các hãng xe hiện không chỉ đơn giản “nhảy vào BEV” vì nhận thấy thay đổi thị trường, mà phải cân nhắc cả chi phí sản xuất, chuỗi cung ứng pin, khả năng ký hợp đồng linh kiện, và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng địa phương. Subaru nhìn nhận rằng dành toàn bộ nguồn lực cho BEV ngay bây giờ sẽ mang rủi ro cao.

Thứ hai, hãng chọn phương án “đa động lực” (multi-powertrain) — tức không bỏ ICE và hybrid mà vẫn phát triển song song. Đây là hướng đi thực dụng: khi BEV chưa chiếm tỷ lệ lớn hoặc tăng trưởng chậm, việc tiếp tục phát triển hybrid giúp đảm bảo doanh số ổn định; đồng thời hãng vẫn giữ được “cửa” cho BEV khi điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, thay vì rót hoàn toàn vào BEV, Subaru sẽ cân nhắc lại tỷ lệ đầu tư, dành phần lớn cho các mẫu được thị trường chấp nhận hơn ngay lập tức, đặc biệt là hybrid – vốn luôn được người tiêu dùng Nhật bản và thị trường châu Âu thích.

“Bốn mẫu xe điện mà chúng tôi dự định ra mắt trước cuối năm 2028 sẽ bị hoãn lại đôi chút, do điều kiện thị trường hiện nay”, ông Atsushi Osaki, Giám đốc điều hành Subaru, giải thích thêm về việc Subaru phải điều chỉnh tiến độ ra mắt các mẫu xe điện.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt Subaru trước những thách thức nhất định. Khi hãng chuyển hướng đầu tư, họ cần đảm bảo rằng các mẫu hybrid và ICE mới ra vẫn đủ cạnh tranh về hiệu năng, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường — vì người tiêu dùng hiện đã đặt kỳ vọng cao hơn nhiều so với trước kia. Nếu Subaru chỉ “quay lại” ICE mà không nâng cấp mạnh, họ sẽ bị tụt hậu so với hãng khác.

Theo kế hoạch ban đầu, Subaru dự kiến đầu tư khoảng 250 tỷ yên (tương đương gần 2 tỷ USD) trong vòng 5 năm để phát triển và sản xuất xe điện, đồng thời mở rộng dây chuyền sản xuất linh hoạt có thể lắp ráp cả xe xăng lẫn xe điện. Giai đoạn đầu, khoảng từ năm 2025, Subaru sẽ triển khai sản xuất xe điện trên dây chuyền kết hợp tại nhà máy Gunma – nơi hiện đang lắp ráp hầu hết các mẫu Outback, Forester và Crosstrek. Sau đó, hãng dự định xây dựng một dây chuyền hoàn toàn dành riêng cho xe điện sau năm 2027, khi công nghệ pin và thị trường đủ trưởng thành.

“Giai đoạn 5 năm tới, từ nay đến năm 2028, là thời kỳ cực kỳ quan trọng để chúng tôi hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra.”, ông Atsushi nhấn mạnh.

Mục tiêu của Subaru là trở thành một trong những hãng xe Nhật đầu tiên sản xuất EV tại Nhật để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nơi chiếm hơn 70% doanh số toàn cầu của hãng. Nhà máy này cũng được kỳ vọng giúp Subaru giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ đối tác Toyota, vốn đang hợp tác cùng phát triển dòng xe điện Subaru Solterra – mẫu EV đầu tiên của hãng. Bên cạnh đó, Subaru còn đặt ra kế hoạch điện hóa 100% danh mục sản phẩm vào đầu thập niên 2030, bao gồm cả xe hybrid và xe điện hoàn toàn.

Tuy nhiên, dù có tầm nhìn rõ ràng, Subaru đang thể hiện sự thận trọng đặc trưng của mình. Hãng không đặt cược toàn bộ vào xe điện ngay lập tức, mà chọn cách tiến dần từng bước, duy trì các dòng hybrid song song để bảo đảm doanh số ổn định. Trong bối cảnh hạ tầng sạc và nhu cầu EV toàn cầu vẫn biến động, chiến lược “chậm mà chắc” này được đánh giá là phù hợp với quy mô của Subaru – một hãng xe có quy mô sản xuất nhỏ hơn nhiều so với Toyota hay Honda.

Theo: Nikkei Asia, Reuters﻿