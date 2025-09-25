Thêm 1 bê bối rúng động giới khởi nghiệp ĐNÁ: Loạt CEO, nhân viên startup bị bắt vì cáo buộc tham nhũng, rửa tiền, mùa đông công nghệ sắp tới gần

Đầu tháng này, các công tố viên Jakarta đã bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ bê bối tham nhũng và rửa tiền trị giá 25 triệu đô la liên quan đến các quỹ đầu tư tại công ty khởi nghiệp nông nghiệp TaniHub. Vụ việc gây chấn động khắp hệ sinh thái khởi nghiệp Indonesia, làm nổi bật những điểm yếu trong quản trị bởi liên đới đến hai công ty đầu tư mạo hiểm lớn do doanh nghiệp nhà nước sở hữu: BRI Ventures, thuộc sở hữu của Ngân hàng Rakyat Indonesia, và MDI Ventures, thuộc sở hữu của nhà điều hành viễn thông Telkom Indonesia.

Cựu CEO BRI Ventures, Nicko Widjaja; cựu giám đốc đầu tư, William Gozali; và cựu phó chủ tịch đầu tư của MDI Ventures, Aldi Adrian Hartanto, là nghi phạm trong vụ án. Việc bắt giữ diễn ra 5 tuần sau khi các công tố viên bắt giữ cựu CEO của TaniHub, Ivan Arie Setiawan; cựu thành viên hội đồng quản trị Edison Tobing và cựu CEO của MDI Ventures, Donald Wihardja.

Điều đáng chú ý là vụ việc TaniHub không phải bê bối quản trị đơn lẻ. Cuối năm ngoái, đã có người tố giác công ty công nghệ nuôi trồng thủy sản eFishery, được SoftBank và công ty đầu tư nhà nước Temasek của Singapore hậu thuẫn, báo cáo những bất thường trong hồ sơ tài chính của công ty. Doanh thu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 đã bị thổi phồng gấp 5 lần.

Ba giám đốc điều hành của eFishery, bao gồm người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Gibran Huzaifah Amsi El Farizy, sau đó đã bị cảnh sát Indonesia cho là nghi phạm, cùng với cựu Phó Tổng thống Angga Hadrian Raditya và cựu Phó Chủ tịch phụ trách tài trợ nuôi trồng thủy sản Andri Yadi.

Cựu Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Rudiantara chia sẻ với Nikkei Asia: "Đây là lời cảnh tỉnh và động lực để các công ty khởi nghiệp ở Indonesia cải thiện".

Dữ liệu đầu tư cho thấy cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng đến mức nào. Theo "Báo cáo Tài trợ Khởi nghiệp Đông Nam Á: Nửa đầu năm 2025" của DealStreetAsia, vốn đầu tư mạo hiểm tại Indonesia chỉ đạt 80 triệu đô la trong nửa đầu năm, giảm mạnh so với mức 200 triệu đô la ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn đầu tư năm 2024 chỉ đạt 440 triệu đô la, giảm 95% so với mức 9,44 tỷ đô la ghi nhận năm 2021. Dữ liệu riêng biệt cho thấy Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã tụt hậu so với các nước láng giềng như Philippines về đầu tư khởi nghiệp. Đây là một sự điều chỉnh đáng kể so với vài năm trước, khi các doanh nghiệp Indonesia như GoTo Group - được thành lập thông qua việc sáp nhập giữa ứng dụng gọi xe Gojek và ứng dụng mua sắm trực tuyến Tokopedia - và ứng dụng du lịch Traveloka thu hút được nguồn vốn đầu tư, đẩy giá trị định giá của họ lên hàng tỷ đô la.

Ông Rudiantara, cựu Bộ trưởng từ năm 2014 đến 2019 và hiện là quan chức cấp cao tại Quỹ Phát triển Quản trị Indonesia, cho biết sự thận trọng của nhà đầu tư về năng lực quản trị yếu kém của các nhà sáng lập startup tại Indonesia là một trong những nguyên nhân chính gây lo ngại.

"Mùa đông công nghệ ở Indonesia và ASEAN bị ảnh hưởng bởi các vấn đề quản trị, dẫn đến tình trạng thiếu vốn cho các startup giai đoạn sau", ông nói.

Chandra Firmanto, đối tác quản lý tại công ty đầu tư mạo hiểm Indogen Capital có trụ sở tại Jakarta, cho biết hoạt động thẩm định thường bị thỏa hiệp vào thời kỳ đỉnh cao của sự bùng nổ khởi nghiệp.

Ông cho biết: “Trong một vòng gọi vốn, chúng tôi đã nói với một công ty khởi nghiệp rằng chúng tôi cần một tháng để xem xét báo cáo tài chính của họ, nhưng họ nói với chúng tôi rằng những công ty khác chỉ cần 2 tuần”. Ông cũng nói thêm rằng những vụ bê bối này đã đóng vai trò như một “liệu pháp gây sốc” cho cộng đồng nhà đầu tư, khi các quỹ hiện đang xem xét kỹ lưỡng hơn danh mục đầu tư của họ.

"Hệ sinh thái vốn tư nhân Đông Nam Á đã phát triển nhanh chóng và mang lại nguồn đầu tư đáng kể cho khu vực trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, điều kiện quản trị yếu kém và tác động của chúng đến dòng vốn đầu tư cũng như nhận thức có thể gây nguy hiểm cho tốc độ phát triển này", một chuyên gia nhận định.

eFishery và TaniHub nổi lên trong thập kỷ qua, thúc đẩy sự đột phá và đổi mới, đồng thời đạt được những cột mốc định giá đáng chú ý. Vào thời kỳ đỉnh cao, eFishery được định giá 1,4 tỷ đô la và tuyển dụng 2.000 nhân viên, trong khi TaniHub đã huy động được 81,5 triệu đô la trong hai vòng gọi vốn, tuyên bố hỗ trợ 110.000 nông dân và 350.000 người tiêu dùng, thậm chí được Tổng thống Joko Widodo ca ngợi trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống năm 2019.

Nailul Huda, một nhà kinh tế học về kinh tế số tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật pháp, cho biết các nhà đầu tư cần có cách tiếp cận thực tế hơn đối với hoạt động quản trị.

"Các nhà đầu tư thường có thái độ thụ động đối với hiệu suất của công ty, chỉ tập trung hẹp vào kết quả tài chính", ông nói với Nikkei. "Điều cần thiết là sự liên kết chặt chẽ hơn với tính liên tục của sứ mệnh của một công ty khởi nghiệp, vốn thường liên quan đến các mô hình kinh doanh đột phá, đòi hỏi đủ thời gian và sự hỗ trợ vững chắc để thành công."

Lấy ví dụ về các khoản vay của eFishery từ HSBC, OCBC, NISP và DBS, ông nói: "Về bản chất, các khoản đầu tư khởi nghiệp mất nhiều năm để sinh lời, và giá trị thường được đo lường thông qua tăng trưởng và định giá dài hạn hơn là lợi nhuận ngắn hạn. Đó là lý do tại sao những trường hợp như eFishery là dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư".

Eddi Danusaputro, chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Indonesia dành cho Khởi nghiệp (Amvesindo), cho biết một dấu hiệu đáng lo ngại khác là thời gian mô hình đốt tiền của một công ty khởi nghiệp. "Nếu kéo dài từ 5-7 năm mà bạn vẫn đang đốt tiền, thì điều đó chắc chắn là không lành mạnh và có điều gì đó không ổn với mô hình kinh doanh", ông nói.

Dẫu vậy, sau những vụ bê bối, chính phủ, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), đã nhấn mạnh rằng các vụ việc của eFishery và TaniHub không phản ánh tình trạng chung của ngành đầu tư mạo hiểm.

"Ngành đầu tư mạo hiểm vẫn đóng vai trò chiến lược trong việc hỗ trợ tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và MSME (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa)", Agusman, giám sát viên của OJK về đa tài chính, đầu tư mạo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, cho biết. Năm ngoái, OJK đã vạch ra lộ trình 5 năm để hướng dẫn sự phát triển của lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại Indonesia. Lộ trình này nêu rõ những nỗ lực mà OJK sẽ thực hiện cùng với ngành công nghiệp để xây dựng các tổ chức đầu tư mạo hiểm vững mạnh, tập trung vào việc tài trợ cho các công ty khởi nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển MSME và bảo vệ người tiêu dùng".

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm triển khai, các vụ việc liên quan đến MDI Ventures và BRI Ventures đã làm nổi bật những sai sót dai dẳng về quản trị.

Trong khi đó, một số công ty khởi nghiệp nắm bắt được những khó khăn trong quản trị đang gặt hái thành quả. Andi Taufan Garuda Putra, nhà sáng lập kiêm CEO của Amartha, một công ty công nghệ tài chính 15 năm tuổi tập trung vào tài chính vi mô, cho biết quản trị tốt bắt đầu từ các giá trị lãnh đạo.

"Sự chính trực của một nhà lãnh đạo là điều bắt buộc; tất cả bắt đầu từ chính chúng ta để xem chúng ta sẽ đi được bao xa", ông nói.

Kể từ khi thành lập, Amartha đã kiên trì với sứ mệnh cốt lõi là tài trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chủ yếu do phụ nữ quản lý ở khu vực nông thôn. Ngân hàng đã giải ngân các khoản vay trị giá 35 nghìn tỷ rupiah (2,1 tỷ đô la) cho 3,3 triệu khách hàng.

"Công việc kinh doanh của chúng tôi là quản lý rủi ro. ... Và những gì chúng tôi đã làm cho đến nay là thực hiện đúng sứ mệnh của mình", Putra cho biết.

Không giống như nhiều công ty khởi nghiệp theo đuổi chiến lược đốt tiền mạnh tay trước đại dịch năm 2020, Amartha đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng.

"Chúng tôi đầu tư vào nguồn lực, nhân tài và tiếp thị phù hợp với khả năng dòng tiền", ông Putra nói. "Việc thành lập Amartha không chỉ nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, mà còn tạo ra giá trị cho các đối tác doanh nghiệp nhỏ ở khu vực nông thôn".

Điều này đã mang lại hiệu quả: Vào tháng 6, công ty đã nhận được khoản tài trợ 55 triệu đô la từ Swedfund của Thụy Điển, Finnfund của Phần Lan và Công ty Đầu tư Bỉ cho các nước đang phát triển (BIO). Khoản tài trợ này là một phần của khoản vay hợp vốn rộng hơn trị giá 199 triệu đô la do Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), chi nhánh khu vực tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sắp xếp.

Theo: Nikkei Asia