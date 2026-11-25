Quy mô vừa phải, vị trí trong khu dân cư An Lạc và cơ cấu căn hộ đa dạng là những đặc điểm tạo nên sự khác biệt của dự án trong thị trường nhà ở phía Tây TP.HCM.

Tại trục Kinh Dương Vương, The Westique Residences gồm một tháp căn hộ 15 tầng và nguồn cung khoảng 100 căn hộ và loại hình thương mại.

Vị trí trên tuyến giao thông Kinh Dương Vương

The Westique Residences tọa lạc tại số 289 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM, thuộc địa bàn quận Bình Tân trước đây. Đây là khu vực có hoạt động cư trú, kinh doanh và vận tải hình thành lâu năm, kết nối với các tuyến đường dẫn về những địa bàn phía Tây và khu vực trung tâm thành phố.

Trục Kinh Dương Vương có nhiều cửa hàng, cơ sở dịch vụ, trường học và những tiện ích phục vụ sinh hoạt thường ngày. Khu vực An Lạc cũng tiếp cận mạng lưới giao thông liên vùng, thuận lợi cho nhu cầu di chuyển của cư dân làm việc tại những trung tâm kinh tế khác nhau.

Thay vì nằm trong một đại đô thị hoàn toàn mới, dự án tiếp cận khu dân cư hiện hữu. Điều này cho phép mô hình căn hộ có thể kết hợp các tiện ích riêng trong tòa nhà với mạng lưới thương mại, dịch vụ đang hoạt động bên ngoài, tạo thêm lựa chọn sinh hoạt cho người ở tương lai.

The Westique Residences có một tòa cao 15 tầng, với 95 căn hộ cùng bốn sản phẩm thương mại. Quy mô tổng cộng 99 sản phẩm được giới thiệu theo hướng căn hộ boutique, khác với những tổ hợp có hàng nghìn căn tại các khu đô thị mới.

Với cơ cấu căn từ studio đến sản phẩm một, hai và ba phòng ngủ. Các loại căn khác nhau về diện tích và cách bố trí công năng, đáp ứng nhu cầu của người độc thân, cặp vợ chồng trẻ và gia đình cần không gian sinh hoạt rộng hơn.

Với số lượng căn hộ hạn chế hơn nhiều tổ hợp lớn, cách tổ chức giao thông đứng, sảnh và khu vực chung là yếu tố đáng chú ý. Quy mô nhỏ tạo cơ sở cho phương án quản lý tập trung, song mức độ thuận tiện và riêng tư vẫn phụ thuộc thiết kế chi tiết, chất lượng hoàn thiện cùng quy trình vận hành sau bàn giao.

Tiện ích theo hướng phục vụ nhu cầu thường ngày

The Westique Residences phát triển những tiện ích trong tòa nhà dành cho sinh hoạt, thư giãn và các hoạt động cộng đồng. Mục tiêu là tạo môi trường sử dụng thuận tiện, nơi cư dân có thể tiếp cận các không gian chung mà không phải di chuyển đến những tổ hợp dịch vụ quy mô lớn.

Đối với một công trình nhà ở nằm trên tuyến thương mại lâu năm, hoạt động mua sắm và sử dụng dịch vụ có thể tận dụng tiện ích ngoại khu. Những cửa hàng, cơ sở giáo dục và y tế tại An Lạc giúp người ở có thêm lựa chọn trong quá trình sinh hoạt, bên cạnh các tiện ích dự kiến trong tòa nhà.

Thị trường căn hộ phía Tây TP.HCM có sự hiện diện của nhiều loại hình, từ chung cư trong khu dân cư cũ đến dự án mới với số lượng căn hộ đa dạng. Trong bức tranh đó, The Westique Residences (Dự án Chung cư Kinh Dương Vương (The Kingdora) tại số 289 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) được chú ý nhờ quy mô dưới 100 sản phẩm và vị trí trên trục Kinh Dương Vương. Người quan tâm có thể tham khảo các tin chào bán để tìm hiểu diện tích, bố trí căn hộ và mức giá theo từng thời điểm.

Đặc điểm của mô hình boutique không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà còn ở khả năng tổ chức các không gian chung và mức độ phù hợp với nhu cầu của từng nhóm hộ gia đình. Khi công trình hoàn thành, trải nghiệm thực tế sẽ cho thấy rõ hơn cách vận hành và chất lượng môi trường sinh hoạt tại dự án.

Với nguồn cung tập trung trong một tòa nhà, The Westique Residences góp thêm lựa chọn căn hộ tại An Lạc. Để cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán và so sánh với các dự án chung cư khác ở khu Tây TP.HCM, người tìm kiếm có thể truy cập Batdongsan.com.vn.