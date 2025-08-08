Thẻ tín dụng liên tiếp có 4 giao dịch lạ, trừ 91 triệu đồng, người đàn ông bình tĩnh mua thêm chai nước rồi báo công an: Tòa phán "ngân hàng phải bồi thường"

Thẻ tín dụng liên tiếp có giao dịch lạ

Tối hôm đó, anh Tôn Kiến Hoa cùng vài người bạn tới một nhà hàng ở Thiên Tân (Trung Quốc) để dùng bữa. Khi bữa ăn kết thúc và chuẩn bị thanh toán, nhân viên phục vụ bất ngờ thông báo thẻ tín dụng của anh không thể quẹt được.

“Sao lại không quẹt được? Thẻ này đáng lẽ còn hạn mức hơn 20.000 tệ (khoảng 72 triệu đồng)”, anh Tôn bối rối nói. Anh lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ tín dụng. Những dòng giao dịch hiện lên trước mắt khiến anh sững người.

Rạng sáng cùng ngày, thẻ tín dụng của anh đã bị quẹt liên tiếp 4 lần tại Quảng Châu (Trung Quốc) với tổng số tiền hơn 25.000 tệ (khoảng 91 triệu đồng). Trong khi đó, suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn ở Thiên Tân và tấm thẻ chưa từng rời khỏi người. Rõ ràng số tiền này đã bị kẻ gian đánh cắp.

Thông thường, khi gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là lập tức khóa thẻ và báo công an. Thế nhưng, anh Tôn Kiến Hoa lại giữ được sự bình tĩnh một cách khác thường. Anh quay sang nhân viên phục vụ và nói: “Xin lỗi, để tôi đổi thẻ khác thanh toán.”

Sau khi thanh toán xong, anh đi thẳng vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. “Cho tôi một chai nước khoáng,” anh nói rồi rút chính chiếc thẻ tín dụng vừa bị kẻ gian quẹt mất tiền. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của nhân viên thu ngân, anh vẫn thanh toán xong giao dịch mua chai nước với giá 2 tệ này (khoảng 7.000 đồng).

Khi đã cầm biên lai trên tay, anh Tôn mới đến quầy giao dịch của ngân hàng để làm thủ tục khóa thẻ và ngay sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ban đầu, anh tin rằng với chứng cứ giao dịch mua nước khoáng, ngân hàng chắc chắn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền bị đánh cắp cho anh.

Không ngờ, thái độ của ngân hàng lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Nhân viên ngân hàng kiên quyết khẳng định: “Hệ thống của chúng tôi rất an toàn, không thể xảy ra tình huống thẻ bị đánh cắp. Chắc chắn là anh đã bảo quản thẻ không đúng cách hoặc để lộ mật khẩu ra bên ngoài.”

Trước sự thoái thác trách nhiệm của phía ngân hàng, anh Tôn Kiến Hoa lập luận đầy lý lẽ: “Nếu chính tôi là người sử dụng thẻ, thì làm sao có thể vừa mua nước khoáng ở Thiên Tân, vừa đi mua sắm ở Quảng Châu trong cùng một thời điểm được chứ?”

Sau nhiều lần thương lượng bất thành, không còn cách nào khác, anh Tôn quyết định kiện ngân hàng ra tòa.

Phân tích pháp lý

Điều 6 của Luật Ngân hàng Thương mại quy định: “Ngân hàng thương mại phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền không bị xâm phạm.” Là đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, ngân hàng có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch.

Điều 577 của Bộ luật Dân sự nêu rõ: “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng cam kết, phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.” Trong vụ việc này, ngân hàng với tư cách là bên cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của chủ thẻ, hành vi này được xem là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trong vụ án này, anh Tôn Kiến Hoa đã khéo léo sử dụng giao dịch mua chai nước khoáng để chứng minh rằng tại thời điểm đó, anh thực sự đang có mặt ở Thiên Tân. Trong khi đó, các giao dịch phát sinh cùng thời điểm tại Quảng Châu rõ ràng đi ngược lại mọi quy luật vật lý.

Cuối cùng, tòa án đã tuyên án buộc ngân hàng phải bồi thường cho anh Tôn toàn bộ số tiền hơn 25.000 tệ bị đánh cắp cùng các chi phí liên quan.

Vụ việc không chỉ cho thấy sự nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn mang đến một gợi ý thiết thực cho những chủ thẻ tín dụng khác trong việc thu thập chứng cứ bảo vệ mình khi xảy ra sự việc bất trắc.

