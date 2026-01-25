Thê thảm cho "nam thần đắt giá nhất showbiz" bị hot girl chụp ảnh rồi phát tán gây hậu quả khôn lường

Ngày 25/1, tờ Sohu đưa tin Lộc Hàm đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp nghệ thuật. Từ đỉnh lưu đứng trên vạn người, cựu thành viên nhóm EXO giờ là nghệ sĩ "3 không" xếp dưới vạn người. Theo đó, vào tối 24/1, hợp đồng quảng cáo của Lộc Hàm và KFC đã chính thức hết thời hạn. KFC quyết định không gia hạn thêm. Điều này đồng nghĩa với việc Lộc Hàm không còn bất kỳ hợp đồng thương mại nào trong tay. Ngoài ra, anh hiện cũng không có dự án phim ảnh, không được mời tham gia bất kỳ show giải trí nào.

Tờ Sohu nhận định Lộc Hàm đang rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm, trượt dốc địa vị và giá trị thương mại không phanh trong giới giải trí Trung Quốc. Từ con cưng Cbiz, nam nghệ sĩ giờ thành con ghẻ, không còn được trọng dụng. Đây là hậu quả Lộc Hàm hứng chịu sau hàng loạt ồn ào đời tư, đặc biệt là vụ anh bị rò rỉ ảnh giường chiếu vào đầu năm nay.

Lộc Hàm trở thành nghệ sĩ "3 không", không có phim đóng, không có show quay và không còn bất kỳ hợp đồng thương mại nào. Ảnh: Weibo.

Theo đó, ngay năm mới 2026, anh đã bị hot girl Tư Hiểu Địch tung ảnh giường chiếu khắp MXH. Không chỉ vậy, Lộc Hàm có vướng nghi vấn ngoại tình sau lưng bạn gái Quan Hiểu Đồng để qua lại với Tư Hiểu Địch từ năm 2022. Nhiều bằng chứng cho thấy nam ca sĩ đã đưa hot girl tai tiếng về nhà riêng vụng trộm. Vụ ồn ào khiến Lộc Hàm hứng chỉ trích dữ dội, bị fan quay lưng. Nghi vấn tình ái với Tư Hiểu Địch giáng đòn nặng nề vào danh tiếng, khiến Lộc Hàm sụp đổ hoàn toàn hình ảnh chàng trai chung tình, tử tế trong mắt khán giả. Trước đó, vào năm 2024, anh từng mất điểm trầm trọng vì bị phong sát trên MXH 6 tháng do say xỉn và có phát ngôn văng tục với cư dân mạng.

Bức ảnh giường chiếu gây sốc của Tư Hiểu Địch và Lộc Hàm. Ảnh: Weibo.

Nam diễn viên bị lộ nhiều bằng chứng đã qua lại với Tư Hiểu Địch trong thời gian yêu người đẹp Quan Hiểu Đồng. Ảnh: Sohu.

Lộc Hàm là nam nghệ sĩ hạng A của showbiz Trung Quốc. Anh được xếp vào hàng "Tứ đại đỉnh lưu", bên cạnh Dương Dương, Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong. Sau hơn chục năm vào showbiz, Lộc Hàm vẫn giữ được sức hút lớn. Với vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có và sự nghiệp thành công, Lộc Hàm là 1 trong số những nam thần đắt giá nhất ở giới giải trí Hoa ngữ. Theo tờ Sina, ba mẹ của Lộc Hàm đều giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội. Gia đình anh sống tại khu đại viện ở Bắc Kinh - nơi có giá đất đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc. Với gia thế khủng của mình, Lộc Hàm được gọi với biệt danh "Hoàng tử bé" của giới giải trí xứ tỷ dân.

Từ năm 2020, sau bộ phim Kiếp Nạn Khó Tránh, Lộc Hàm gần như dừng lại mọi hoạt động giải trí. Anh không đóng phim mới hay xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thi thoảng Lộc Hàm mới nhận lời quay chụp quảng cáo với nhãn hàng đã ký hợp đồng làm đại sứ và tổ chức concert. Đến năm đầu năm 2025, Lộc Hàm tái xuất showbiz, nhưng liên tục vướng ồn ào.

Lộc Hàm từng là nam thần đắt giá nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina