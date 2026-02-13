The New Chapter of The Heritage Show – Khi di sản Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Từ ngày 22/02/2026, The New Chapter of The Heritage Show – phiên bản mới nhất của show diễn nghệ thuật The Heritage Show (Hòa nhịp di sản) sẽ chính thức ra mắt khán giả tại Nhà Văn hóa Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây được xem là chương mới của hành trình nghệ thuật tôn vinh di sản miền Trung bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Trước thềm công diễn, vào tối 11/02/2026, ê-kíp đã tổ chức một Sneak Show dành tặng 100 vé tri ân người dân địa phương như lời cảm ơn đến cộng đồng đã đồng hành cùng chương trình. Suất diễn sớm này cũng là dịp để khán giả lần đầu trải nghiệm diện mạo mới đầy cảm hứng của show trước khi chính thức mở màn rộng rãi.

Phiên bản mới không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn mà được xây dựng như cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo. Thông qua ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, phục trang và bố cục sân khấu hiện đại, di sản miền Trung được tái hiện sống động, tinh tế, mở ra hành trình cảm xúc xuyên suốt ba vùng đất tiêu biểu: Huế, Champa và Hội An.

Phân đoạn đầu đưa khán giả về với cố đô Huế – nơi từng là kinh đô triều Nguyễn. Không gian cung đình trang nghiêm được tái dựng qua chất liệu nghi lễ truyền thống, điệu múa chén nhịp nhàng và hình tượng Hổ Quyền, khắc họa tinh thần lễ giáo và khí phách thượng võ. Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993, trở thành điểm tựa văn hóa quan trọng trong cấu trúc cảm xúc của toàn bộ show diễn.

Một số hình ảnh chương trình với phiên bản mới.

Tiếp nối hành trình là không gian văn hóa Champa huyền bí, nơi tín ngưỡng và đời sống tâm linh hòa quyện. Lễ hội Kate, vũ điệu Apsara cùng nghi thức rước nước linh thiêng được tái hiện trong âm thanh kèn trống rộn ràng, tái hiện mối liên kết giữa con người – thần linh – thiên nhiên của một nền văn minh từng phát triển rực rỡ dọc dải đất miền Trung.

Khép lại là phố cổ Hội An – biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và đời sống biển. Chất liệu âm nhạc Bài Chòi được đan cài khéo léo, kể câu chuyện về nếp sống và tinh thần cộng đồng của người dân phố Hội. Hình ảnh cây tre xuyên suốt phân đoạn như ẩn dụ cho cốt cách Việt: bền bỉ, kiên cường và luôn vươn lên qua bao biến thiên.

Đạo diễn Bông Mai (bên phải).

Phiên bản mới do tổng đạo diễn Nguyễn Bông Mai dàn dựng – người có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất các show diễn nghệ thuật, giải trí quy mô lớn. Chị từng thực hiện nhiều dự án sân khấu và nghệ thuật đường phố như "Loảng Xoảng", "Tinh Tươm" hay "Symphony of River – Bản giao hưởng bên sông", đồng thời đảm nhiệm vai trò Creative & Market Development Expert tại Zapata Team (Pháp), tập trung vào kết nối giá trị văn hóa bản địa với định hướng thương mại và hợp tác quốc tế.

Với hành trình 99 ngày xuyên Việt tìm hiểu đời sống, văn hóa các dân tộc cùng nhiều dự án triển lãm, xuất bản sách về trang phục truyền thống, Nguyễn Bông Mai mang đến cho show một cách kể chuyện tinh xảo nhưng đương đại, đặt di sản Việt trong ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ mà vẫn giữ trọn bản sắc. Đồng hành cùng chị là đội ngũ biên đạo trẻ, nghệ sĩ và ê-kíp sáng tạo tâm huyết, góp phần tạo nên không gian trình diễn sống động, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn trở thành một phần của hành trình cảm xúc.

Tọa lạc tại trung tâm Đà Nẵng, show diễn sở hữu vị trí thuận tiện kết nối các điểm đến biểu tượng của thành phố. Mỗi ngày lúc 17h, trong thời lượng 60 phút, chương trình mở ra một chuyến dạo bước xuyên suốt dải đất hình chữ S bằng nghệ thuật sân khấu – nơi di sản không chỉ được kể lại, mà được cảm nhận bằng nhịp đập trái tim.