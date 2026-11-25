The Legatus nằm tại số 22 Liễu Giai, Hà Nội, trong khu vực có hoạt động ngoại giao, văn phòng, thương mại và dịch vụ lâu năm. Dự án quy mô 112 sản phẩm nằm trên quỹ đất trung tâm, tạo thêm lựa chọn căn hộ mới tại địa bàn đã có môi trường đô thị hoàn thiện xung quanh.

Vị trí giữa mạng lưới dịch vụ khu Ba Đình

The Legatus tọa lạc tại số 22 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội, thuộc khu vực quận Ba Đình trước đây. Vị trí tiếp cận những tuyến phố như Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Chí Thanh, kết nối với các khu dân cư, cơ quan, văn phòng và các địa điểm thương mại tại trung tâm Thủ đô.

Lợi thế nổi bật là hệ thống dịch vụ xung quanh đã hoạt động trong nhiều năm. Lotte Center Hà Nội, các khách sạn, cơ sở thương mại và văn phòng nằm trong khu vực lân cận, tạo môi trường đô thị sẵn có. Đối với một dự án căn hộ mới, điều này giúp cư dân tương lai tiếp cận nhiều lựa chọn mua sắm, ăn uống và sinh hoạt mà không cần chờ phát triển thêm một khu đô thị hoàn toàn mới.

Khu vực Liễu Giai còn có hoạt động ngoại giao và cư trú của nhiều nhóm chuyên gia. Tuy nhiên, nhu cầu và đặc điểm sử dụng từng căn hộ cần được xem xét theo công năng sản phẩm cụ thể, thay vì suy luận tất cả căn hộ đều phục vụ cùng một phân khúc khách hàng.

Công trình 25 tầng với quỹ sản phẩm giới hạn

Theo thông tin công bố, The Legatus được phát triển bởi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Việt - Úc, thành viên NHS Group. Công trình nằm trên khu đất khoảng 1.329 m², gồm 25 tầng nổi và ba tầng hầm, với tổng số 112 sản phẩm.

Danh mục được giới thiệu gồm khoảng 70 căn hộ để ở và 42 căn hộ khách sạn. Hai loại hình có chức năng sử dụng và những điều kiện pháp lý khác nhau, cần được phân biệt trong cách giới thiệu, khai thác và giao dịch. Đây cũng là điểm quan trọng của một dự án nằm ở khu vực trung tâm với quỹ đất có giới hạn.

Các sản phẩm gồm căn một phòng ngủ cộng, hai và ba phòng ngủ, cùng một số căn duplex, penthouse có diện tích lớn. Cơ cấu này đáp ứng nhiều yêu cầu về tổ chức không gian, từ nhu cầu ở của hộ ít thành viên đến gia đình muốn bố trí thêm phòng làm việc hoặc khu sinh hoạt riêng.

The Legatus được giới thiệu với khối chức năng thương mại ở những tầng thấp, không gian sảnh và các khu vực sinh hoạt chung. Ngoài ra, hệ thống dịch vụ hiện hữu tại khu vực Ba Đình rất phát triển. Sự kết hợp giữa nguồn cung nhà ở mới và môi trường đô thị lâu năm là yếu tố khác biệt so với những dự án nằm ở vùng phát triển mới của thành phố.

Trên thị trường, The Legatus là một lựa chọn căn hộ có quy mô vừa phải, nằm tại địa bàn trung tâm Hà Nội. Người quan tâm có thể tham khảo tin đăng để tìm hiểu loại sản phẩm, diện tích và mức giá chào bán; đồng thời phân biệt chức năng căn hộ ở với căn hộ khách sạn trong từng phương án giao dịch.

Với vị trí Liễu Giai, danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới dịch vụ khu vực sẵn có, The Legatus góp thêm lựa chọn cho thị trường trung tâm. Để cập nhật tin rao, giá chào bán và so sánh căn hộ tại Hà Nội, người tìm kiếm có thể truy cập Batdongsan.com.vn để tham khảo thông tin.