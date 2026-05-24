Thế hệ “thiếu ngủ” đang chi cả đống tiền để ngủ ngon: Đệm 74 triệu, chăn ga phải xịn như khách sạn 5 sao

Một chiếc giường giá hơn 4 triệu won (khoảng 74 triệu đồng), gối ngủ công nghệ cao, chăn kiểu khách sạn hay mặt nạ hỗ trợ giấc ngủ đang trở thành khoản chi mà nhiều người trẻ Hàn Quốc sẵn sàng “xuống tiền” không do dự.

Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng nặng nề, thời gian làm việc ngày càng nhiều, đồng nghĩa với thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít, giới trẻ xứ kim chi đang bước vào thời kỳ “Sleepmaxxing” - Xu hướng tối ưu hóa giấc ngủ bằng mọi cách có thể.

Xa xỉ phẩm thời nay không còn là đồ hiệu, mà là một giấc ngủ ngon

Ha-young, một nhân viên văn phòng sống một mình ở quận Mapo, phía tây Seoul (Hàn Quốc) đã bắt đầu tham gia gói tiết kiệm trả góp kéo dài 6 tháng chỉ để mua một chiếc nệm thuộc phân khúc cao cấp có giá khoảng 4 triệu won (khoảng 74 triệu đồng).

Cô cho biết cuối tuần lý tưởng là được nằm trên giường lướt điện thoại hoặc xem TV. Vì căn hộ hiện tại khá nhỏ nên chiếc giường gần như là nơi cô dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Thế nên thay vì mua sắm những món đồ khác, Ha-young quyết định đầu tư mạnh tay cho một chiếc nệm tốt để có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Không chỉ riêng Ha-young, ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc xem giấc ngủ là khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần lẫn chất lượng sống. Trong nhiều năm, Hàn Quốc vốn nổi tiếng là quốc gia có văn hóa làm việc áp lực bậc nhất châu Á, nơi dân văn phòng thường xuyên tăng ca. Chính điều đó khiến việc “được ngủ ngon” dần trở thành một kiểu xa xỉ phẩm mới.

Khái niệm “sleepmaxxing” xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội Hàn Quốc. Thuật ngữ này ghép giữa “sleep” và “maxxing”, mang ý nghĩa tối đa hóa chất lượng giấc ngủ. Thay vì chỉ cố ngủ đủ giờ, nhiều người bắt đầu đầu tư vào mọi thứ có thể giúp họ ngủ sâu hơn, thư giãn hơn và hồi phục tốt hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấc ngủ Hàn Quốc, quy mô thị trường liên quan đến giấc ngủ tại nước này đã tăng hơn gấp 10 lần, từ khoảng 480 tỷ won (khoảng 8.900 tỷ đồng) năm 2011 lên gần 5.000 tỷ won (khoảng 92.000 tỷ đồng) vào năm 2025. Một số chuyên gia dự đoán con số này có thể vượt 6.000 tỷ won (khoảng 111.000 tỷ đồng) ngay trong năm 2026.

Sự bùng nổ của ngành “công nghiệp giấc ngủ”

Sự phát triển bùng nổ của ngành “công nghiệp giấc ngủ” phản ánh rõ thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người trẻ Hàn Quốc.

Với ngày càng nhiều hộ gia đình chỉ có 1 hoặc 2 người, phòng ngủ không còn đơn thuần là nơi đi ngủ mà trở thành “phòng khách thứ hai”. Một khảo sát của nền tảng nội thất Ohouse với 700 người tham gia cho thấy có tới 62,6% người được hỏi sử dụng giường cho các mục đích khác ngoài nằm ngủ. Trong đó, 78,4% dùng điện thoại trên giường, 66,6% xem video, 34,4% nghỉ ngơi thư giãn và hơn 21% đọc sách trên giường.

Điều này kéo theo thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng. Những sản phẩm từng được xem là xa xỉ như giường điều chỉnh tư thế, nệm cao cấp hay bộ chăn ga “tiêu chuẩn khách sạn 5 sao” đang bán rất chạy. Hãng Simmons cho biết doanh số giường thông minh có thể thay đổi góc nằm đã tăng tới 83,8% trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm 2025. Một số dòng nệm cao cấp giá hơn 5 triệu won (khoảng 92 triệu đồng) cũng ghi nhận doanh số tăng khoảng 40% so với năm 2024.

Không ít cặp đôi mới cưới tại Hàn Quốc cũng ưu tiên mua giường cỡ lớn. Dữ liệu từ Ace Bed cho thấy các sản phẩm kích thước king-size trở lên chiếm gần 79% tổng doanh số bán cho nhóm khách hàng chuẩn bị kết hôn hoặc mới cưới. Trong khi đó, Hyundai Livart cho biết các mẫu giường phong cách khách sạn từng chỉ chiếm khoảng 10% doanh số nội thất phòng ngủ vào năm 2022, thì đến cuối năm 2025, con số đã tăng lên 30%.

Ngoài nội thất, các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ cũng tăng trưởng mạnh. Theo nền tảng mua sắm ZigZag, giá trị giao dịch các mặt hàng liên quan đến giấc ngủ như đồ ngủ, chăn ga hay sản phẩm hỗ trợ ngủ ngon đã tăng gần 3.000% so với cùng kỳ năm trước. Nền tảng Ably cũng ghi nhận doanh số mặt nạ ngủ và gối ngủ tăng 65%.

Một phần nguyên nhân khiến ngành kinh doanh giấc ngủ phát triển nhanh đến vậy nằm ở thực tế rằng người Hàn đang ngủ quá ít. Khảo sát toàn quốc do Philips Korea và Hankook Research thực hiện với 1.000 người trưởng thành cho thấy 36,4% người tham gia xem giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe, vượt cả ăn uống và tập thể dục. Tuy nhiên, chỉ 28,8% cảm thấy hài lòng với chất lượng giấc ngủ hiện tại.

Trung bình người Hàn chỉ ngủ khoảng 5 giờ 25 phút mỗi đêm, thấp hơn rất nhiều so với mức 7-9 giờ được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị. Trong bối cảnh áp lực xã hội kéo dài nhiều năm, “ngủ ngon” giờ đây không còn bị xem là lười biếng như trước mà trở thành một dạng chăm sóc bản thân. Nhiều người trẻ Hàn Quốc cho rằng thay vì tiêu tiền cho những thú vui hào nhoáng bên ngoài, họ muốn đầu tư cho chính nơi mình hồi phục sau một ngày kiệt sức.

Giáo sư Lee Eun-hee thuộc ngành khoa học tiêu dùng của Đại học Inha nhận định: Thị trường sản phẩm liên quan đến giấc ngủ sẽ còn tiếp tục mở rộng và đa dạng hơn trong thời gian tới. Từ nệm, gối, thiết bị công nghệ đến các dịch vụ hỗ trợ thư giãn, toàn bộ “nền kinh tế giấc ngủ” đang dần trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất tại Hàn Quốc.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)