Thế giới rùng mình trước siêu El Niño cấp Godzilla năm 2026: Hiện tượng khí hậu từng khiến hàng triệu người chết có đang trở lại đe dọa nhân loại?

Mùa hè năm 2026 chứng kiến những kỷ lục nhiệt độ cực đoan bị phá vỡ tại Ấn Độ và sự nóng lên bất thường của Thái Bình Dương. Các nhà khoa học cảnh báo một chu kỳ El Niño cấp Godzilla đang trỗi dậy, đe dọa toàn nhân loại.

Tháng 5 năm 2026, thế giới bàng hoàng chứng kiến trung tâm khí hậu Ấn Độ biến thành một chiếc nồi chiên không dầu khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục lên tới 52,9°C. Tại đây, trứng gà đặt ngoài trời chỉ cần vài giây là chín, mặt đường nhựa bị biến dạng và tan chảy trực tiếp, trong khi các hộp phân phối điện cao áp liên tục áp sát điểm bốc cháy khiến con người phải dội nước thủ công để hạ nhiệt.

Nguy hiểm hơn, vào ngày 14 tháng 5 năm 2026, tạp chí Science chính thức phát đi cảnh báo về làn sóng nhiệt Ấn Độ - Pakistan đã vượt qua dãy Himalayas, đẩy tốc độ tan chảy của hàng vạn sông băng lên gấp đôi so với thế kỷ trước.

Hiện tượng này khiến các con sông mẹ chảy vào đồng bằng châu Á, bao gồm cả Trường Giang, Hoàng Hà, sông Ấn và sông Hằng, rơi vào trạng thái bất ổn định chưa từng có. Cùng lúc đó, tại vùng biển phía đông Đài Loan thuộc Tây Thái Bình Dương, nhiệt độ nước biển ghi nhận mức tăng cao bất thường tới 3,0°C, tạo điều kiện cho một siêu xoáy thuận nhiệt đới tích tụ năng lượng.

Theo định nghĩa của cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), khi độ ấm nước biển vượt ngưỡng 2,0°C đã thuộc cấp siêu El Niño. Với mức tăng hiện tại và dự kiến chạm 3,5°C trong tương lai gần, các nhà khoa học phải sử dụng thuật ngữ chưa từng có: El Niño cấp Godzilla để mô tả sự biến đổi khí hậu sử thi giai đoạn 2026 - 2027.

Sóng nhiệt cực đoan năm 2026 tại Ấn Độ và sự nóng lên bất thường của Thái Bình Dương đánh dấu sự xuất hiện của hiện tượng El Niño cấp Godzilla (Ảnh minh họa).

Bóng ma từ hiện tượng El Niño Godzilla (hay "Godzilla khí hậu") đã được chứng minh là hung thủ đứng sau nhiều thảm kịch diệt vong tàn khốc trong lịch sử.

Năm 1928, nhà Ai Cập học Jacques Vandier khi tiến vào lăng mộ đá của tổng đốc Thượng Ai Cập cổ đại là Ankhtifi đã phát hiện ra vụ án bí ẩn lớn nhất lịch sử quốc gia này. Các văn tự cổ khắc trên cột đá tiết lộ toàn bộ vùng đất rơi vào cảnh đói khát tàn khốc, biến quốc gia thành một con châu chấu đói khát chỉ 300 năm sau khi đại kim tự tháp Khufu hoàn thành. Việc các bộ hài cốt vẹn toàn không có vết thương binh khí, kho lương nguyên vẹn và thành quách không bị hỏa hoạn đã loại trừ hoàn toàn giả thuyết chiến tranh, phản loạn hay hủ bại chính trị.

Một bí ẩn tương tự cũng xảy ra với văn minh Moche tại miền bắc Peru vào khoảng năm 550 sau công nguyên. Năm 1987, nhà khảo cổ học Walter Alva khai quật lăng mộ vua Sipán và phát hiện các lớp phù sa lũ lụt dày đặc dính chặt trong hầm mộ sa mạc vốn quanh năm khô cằn.

Tại nền móng đền thờ Mặt Trăng (Huaca de la Luna), Alva tìm thấy hàng chục hài cốt nam thanh niên bị hiến tế tàn nhẫn trong một trận mưa lớn kinh hoàng.

Năm 1997, nhà khảo cổ học Brian Fagan đã liên kết các mảnh ghép này và nhận ra siêu El Niño chính là thủ phạm làm tan chảy các kim tự tháp bằng gạch bùn phơi khô (Adobe) của người Moche, phá hủy kênh rạch tưới tiêu và châm ngòi cho cuộc nội chiến diệt vong.

Giới khoa học cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt El Niño cực mạnh trong giai đoạn 2026-2027 (Ảnh minh họa).

Sự vận hành mang tính tàn phá của El Niño bắt đầu được ghi nhận rõ nét từ năm 1891 khi quốc gia giàu có Peru phá sản do mưa lớn hòa tan hoàn toàn các mỏ phân chim biển (Guano) - nguồn vàng trắng chiến lược từng được bảo hộ nghiêm ngặt bởi đạo luật đảo phân chim năm 1856 của Hoa Kỳ. Đại úy hải quân Camilo Carrillo khi đó đã báo cáo về truyền thuyết ngư dân liên quan đến dòng hải lưu ấm xuất hiện vào dịp lễ giáng sinh phá vỡ dòng hải lưu lạnh Humboldt, tiêu diệt nguồn cá cơm và chim biển.

Đến năm 1904, tổng trưởng cục khí tượng Ấn Độ Gilbert Walker - người có công phát hiện và cấp học bổng cho thiên tài toán học Ramanujan tại cảng Madras - đã giải mã được quy luật này thông qua việc phân tích thủ công dữ liệu khí áp toàn cầu suốt 9 năm để tìm ra vòng tuần hoàn Walker.

Hệ thống này hoạt động như một chiếc bập bênh khí quyển toàn cầu. Khi gió tín phong suy yếu, vòng tuần hoàn Walker bị tê liệt hoặc đảo ngược, khiến dòng nước ấm đổ ngược về phía đông gây ra lũ lụt kinh hoàng tại Peru và bang California của Hoa Kỳ như trận thiên tai năm 1997 - 1998 khiến hơn 23.000 người tử vong mà Brian Fagan từng chứng kiến.

Đồng thời, nó kích hoạt một vùng áp cao bất thường tại vùng Nam Hải, bơm hơi ẩm gây lũ lụt ở miền nam Trung Quốc, và bóp nghẹt gió mùa đông Phi từ Ấn Độ Dương thổi vào cao nguyên Ethiopia. Nghiên cứu của tiến sĩ Elfatih Eltahir dựa trên thước đo sông Nile (Nilometer) chứng minh El Niño kiểm soát tới 30% mực nước sông mẫu thân này.

Cách đây 4200 năm, sự kiện hạn hán toàn cầu kéo dài đã cắt đứt nguồn nước sông Nile xanh, khiến sông Nile ngưng đại lũ lụt, làm mất đi lớp đất đen (Kemet) màu mỡ nuôi dưỡng vương triều dưới thời pharaoh Pepi II, đẩy chính quyền sụp đổ và quốc gia rơi vào cảnh tự cắn xé.

El Niño có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu (Ảnh minh họa).

Không chỉ dừng lại ở việc xóa sổ các vương quốc, hiện tượng El Niño còn được chứng minh là có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe con người qua vụ án bệnh Kawasaki phát hiện năm 1961 tại Tokyo bởi bác sĩ Tomisaku Kawasaki. Căn bệnh này làm đau đầu các nhà khoa học suốt nửa thế kỷ vì không để lại thực thể vật lý của vi khuẩn hay virus nào dưới kính hiển vi.

Đến năm 2011, đội ngũ y học của Xavier Rodó và nhà nghiên cứu Jane C. Burns phối hợp chứng minh các ca bệnh tăng vọt tại Nhật Bản và California trùng khớp với thời điểm luồng gió cao không thuộc kênh đào của vòng tuần hoàn Walker thổi mạnh từ vùng Mông Cổ, Siberia và đông bắc Trung Quốc. Luồng gió này cuốn theo lượng lớn bào tử nấm thuộc chi Candida từ những vùng đất đóng băng vĩnh cửu bị tan chảy do nhiệt độ tăng cao, mở ra chiếc khóa gen dị ứng nghiêm trọng ở trẻ em đô thị.

Chu kỳ El Niño cấp Godzilla năm 2026 - 2027 là một lời cảnh báo nghiêm khắc từ trái đất rằng vạn vật trên thế giới đều liên kết chặt chẽ và không một nền văn minh nào có thể là đảo cô độc trước quy luật tự nhiên.