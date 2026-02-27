Thế giới nợ AI một lời xin lỗi: Trí tuệ nhân tạo không cướp việc của dân công nghệ, ngược lại tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ biến động mạnh vì làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng thị trường đang đánh giá sai tác động của AI đối với ngành phần mềm. Theo ông, AI sẽ không thay thế các công ty phần mềm mà ngược lại, trở thành công cụ giúp ngành này phát triển mạnh hơn.

Phát biểu trên CNBC sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, Jensen Huang khẳng định: “Tôi nghĩ thị trường đã hiểu sai vấn đề.” Ông phản bác quan điểm cho rằng các hệ thống AI tự động, đặc biệt là AI dạng agent, sẽ làm suy yếu hoặc thay thế phần mềm doanh nghiệp trong tương lai gần.

Theo vị CEO Nvidia, AI không phải đối thủ của phần mềm mà là “người sử dụng công cụ”. Các hệ thống AI thông minh sẽ tận dụng những phần mềm hiện có để xử lý công việc thay cho con người, qua đó nâng cao năng suất lao động. Điều này có nghĩa các công cụ quen thuộc như trình duyệt web hay bảng tính Excel vẫn sẽ đóng vai trò nền tảng trong kỷ nguyên AI.

Huang cho rằng các nền tảng phần mềm doanh nghiệp như SAP, ServiceNow hay các công cụ thiết kế chip vẫn tồn tại vì những giá trị cốt lõi mà chúng mang lại. Trong tương lai, AI sẽ trở thành lớp phần mềm thông minh vận hành trên các nền tảng này, giúp người dùng xử lý công việc nhanh và hiệu quả hơn.

“Cuối cùng, chúng ta vẫn cần các công cụ để hoàn thành công việc và trình bày thông tin theo cách con người có thể hiểu”, ông nhấn mạnh.

Nhận định của Jensen Huang được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lo ngại AI sẽ làm lung lay nền tảng của ngành phần mềm. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu các công ty phần mềm đã giảm mạnh khi xuất hiện quan điểm cho rằng AI có thể tự động hóa phần lớn công việc và khiến nhiều sản phẩm phần mềm trở nên lỗi thời.

Tuy nhiên, Huang tin rằng sự bi quan này đang bị thổi phồng. Theo ông, AI sẽ tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành công nghệ, tương tự cách Internet từng thúc đẩy sự bùng nổ của các công ty phần mềm trước đây.

Thực tế, nhu cầu AI vẫn tăng mạnh. Nvidia vừa công bố doanh thu quý IV đạt hơn 68 tỷ USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời dự báo doanh thu quý tới có thể đạt khoảng 78 tỷ USD - cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Trong khi nhiều nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ bong bóng AI, quan điểm của CEO Nvidia cho thấy một cách nhìn khác: AI có thể làm thay đổi ngành phần mềm sâu sắc, nhưng không phải theo hướng xóa sổ mà là nâng cấp và mở rộng vai trò của nó trong nền kinh tế số.

Dù triển vọng tích cực, AI vẫn sẽ gây ra sự phân hóa mạnh trong ngành công nghệ. Một số công việc mang tính lặp lại như kiểm thử phần mềm đơn giản, nhập liệu hay hỗ trợ kỹ thuật cơ bản có thể bị tự động hóa nhanh chóng. Các chuyên gia cho rằng những lĩnh vực có khả năng trụ vững nhất sẽ là cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây và an ninh mạng - những nền tảng thiết yếu mà AI không thể thay thế hoàn toàn.

Điều này đồng nghĩa với việc lao động công nghệ phải liên tục cập nhật kỹ năng. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế sẽ thuộc về những người biết sử dụng AI như một công cụ thay vì coi nó là đối thủ.

Trong báo cáo về tương lai việc làm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định AI có thể thay thế khoảng 85 triệu việc làm toàn cầu nhưng đồng thời tạo ra tới 97 triệu công việc mới, cho thấy tác động tổng thể có thể mang tính tích cực nếu người lao động thích nghi kịp thời. WEF cho rằng các công nghệ số, đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ thúc đẩy nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm và an ninh mạng.

Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft cũng cho rằng AI sẽ giống như Internet hay điện toán đám mây trước đây - một công nghệ nền tảng tạo ra nhiều cơ hội mới. Ông nhấn mạnh AI sẽ giúp con người làm việc hiệu quả hơn và mở ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, thay vì chỉ đơn giản thay thế lao động.

Như vậy, nếu Internet tạo ra kỷ nguyên phần mềm, thì AI có thể tạo ra kỷ nguyên của phần mềm thông minh. Trong chu kỳ tăng trưởng mới này, dân công nghệ nhiều khả năng không mất việc - mà sẽ làm những công việc hoàn toàn mới.﻿

Theo: CNBC, Reuters