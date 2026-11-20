Một tuyến hầm dẫn nước dài gần 8 km tại Việt Nam được đào thông chỉ sau 444 ngày đêm thi công, dù phải xuyên qua địa hình núi cao, địa chất phức tạp.

Một tuyến hầm dẫn nước dài gần 8 km được đào thông sau 444 ngày đêm thi công tại Quảng Ngãi. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của Nhà máy thủy điện Đak Ba, công trình do doanh nghiệp Việt Nam làm tổng thầu xây dựng.

Nhà máy thủy điện Đak Ba được xây dựng trên suối Đak Ba, thuộc địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án do Công ty CP Bách Thiên Lộc, đơn vị thành viên của Vinaconex, làm chủ đầu tư; Vinaconex đảm nhận vai trò tổng thầu thi công.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.085 tỷ đồng, công trình có công suất lắp máy 30 MW, sản lượng điện trung bình dự kiến đạt 100,43 triệu kWh mỗi năm. Điểm đặc biệt của công trình nằm ở tuyến năng lượng, trong đó có đường hầm dẫn nước chính dài 7.897 m. Ngày 9/6/2022, sau 444 ngày đêm thi công, mũi khoan cuối cùng mang tên G5 đã hoàn thành, chính thức thông toàn bộ tuyến hầm.

Để đạt tiến độ này, Vinaconex phải giải quyết bài toán thi công trên địa hình miền núi bị chia cắt mạnh bởi dòng chảy. Khu vực xây dựng không có mặt bằng thuận lợi để bố trí các hầm phụ, vốn là giải pháp thường được sử dụng nhằm tạo thêm hướng tiếp cận và tăng số mũi đào.

Toàn tuyến năng lượng có độ chênh cao 330 m nhưng không có giếng đứng, khiến độ dốc đường hầm lên tới 5,32%. Nước ngầm và lượng nước chảy vào hầm tăng mạnh trong mùa mưa cũng khiến việc đào, vận chuyển đất đá và gia cố kết cấu gặp nhiều trở ngại.

Thay vì phụ thuộc vào một hướng đào chính, tổng thầu chia tuyến hầm thành 6 mũi thi công, tổ chức làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, 24 giờ mỗi ngày, bất kể điều kiện thời tiết. Cách tổ chức này giúp nhiều nhóm công nhân, kỹ sư có thể đồng thời triển khai công việc tại các vị trí khác nhau, rút ngắn thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

Theo Vinaconex, toàn bộ tuyến hầm đã được thông sau 444 ngày đêm, sớm hơn kế hoạch 30 ngày. Đây là dấu mốc quan trọng để dự án tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, tiến tới phát điện thương mại.

Không chỉ tuyến hầm, những hạng mục khác của nhà máy cũng đặt ra yêu cầu thi công đáng kể. Khu vực nhà máy kiểu hở nằm ngay trung tâm đô thị huyện Sơn Tây, gần trường học và các cơ quan hành chính. Để hạn chế tiếng ồn, nhà thầu sử dụng búa đục thủy lực kết hợp khoan tự hành, đồng thời tranh thủ thi công ngoài giờ hành chính.

Trong vòng 5 tháng, tổng thầu đã xử lý khoảng 12.000 m³ đất đá bằng búa đục thủy lực. Ở khu vực đập, hơn 200.000 m³ đất đá được đào đắp, gia cố móng, hoàn thành vai trái và dẫn dòng trong năm 2021. Sang năm 2022, các đơn vị tiếp tục triển khai vai phải và những hạng mục còn lại.

Đáng chú ý, tiến độ của Đak Ba có thể đặt trong bối cảnh thời gian xây dựng các dự án thủy điện trên thế giới thường kéo dài nhiều năm. Ông Malcolm Turnbull, cựu Thủ tướng Australia và Chủ tịch đương nhiệm khi đó của Hiệp hội Thủy điện Quốc tế, cho biết một dự án thủy điện sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết thường mất khoảng 5-10 năm để xây dựng và đưa vào vận hành.

Tại Nepal, dự án thủy điện Nyadi có công suất 30 MW phải mất 5 năm kể từ khi bắt đầu xây dựng vào năm 2017 để tổ máy đầu tiên phát điện vào tháng 5/2022. Một trường hợp khác là nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A, công suất 60 MW, khởi công năm 2010 và được đưa vào vận hành năm 2019, tương đương khoảng 9 năm thi công.

Với Đak Ba, điểm đáng chú ý là nhà thầu Việt Nam đã hoàn thành một tuyến hầm dẫn nước gần 8 km chỉ trong 444 ngày, ngay cả khi công trường nằm ở khu vực miền núi có địa hình phức tạp và điều kiện thi công không thuận lợi.

Toàn bộ dự án được Vinaconex cho biết hoàn thành trong khoảng 24 tháng triển khai. Ngày 14/1/2023, hai tổ máy của nhà máy đã hòa lưới điện quốc gia và được ghi nhận phát điện thương mại. Sau gần 8 tháng vận hành, công trình đã cung cấp hơn 70 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.