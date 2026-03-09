HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thế giới đang trải qua một ngày “chưa từng có” trong 40 năm qua

Hồng Duy |

Giá dầu có lúc tăng lên gần 120 USD, đánh dấu mức tăng hơn 30%, điều chưa từng có kể từ năm 1988.

Vào lúc 9h33 theo giờ Hà Nội, Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng vọt lên 118 USD. Hợp đồng tương lai dầu Brent cũng có lúc tăng lên 119 USD/thùng vài phút trước đó. Tăng khoảng 30% so với giá mở cửa, đây là phiên bùng nổ mạnh nhất của giá dầu trong suốt gần 4 thập niên qua.

Dầu tăng vọt khi các nhà xuất khẩu dầu lớn ở Trung Đông, bao gồm Kuwait, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cắt giảm sản lượng dầu sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Giá dầu tăng đã gây ra phản ứng mạnh tại thị trường chứng khoán châu Á. Nikkei 225 của Nhật giảm 7% lúc 10h45 theo giờ Hà Nội. Kospi của Hàn Quốc cũng giảm tới gần 8%. S&P/ASX 200 của Australia giảm 3,5%.

Dù cũng giảm nhưng chứng khoán Trung Quốc biến động nhẹ hơn. Shanghai Composite giảm hơn 1%, SZSE Component giảm hơn 2% còn Hang Seng cũng chỉ giảm 2,6%.

Tham khảo: CNBC﻿

