Thế giới đang lên 'cơn khát', quốc gia nắm trữ lượng 267 tỷ thùng dầu bất ngờ báo tin không vui

Cụ thể, Ả Rập Xê Út - quốc gia sở hữu trữ lượng lên tới 267 tỷ thùng dầu đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, từ các mỏ dầu trong nội địa, giàn khoan ngoài khơi cho tới các nhà máy lọc dầu và tổ hợp hóa dầu.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Nhà nước Saudi Arabia (SPA), tổng sản lượng bị ảnh hưởng trực tiếp lên tới gần 600.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, các cuộc đình công tại một trạm bơm thuộc hệ thống đường ống Đông - Tây khiến sản lượng khai thác sụt giảm thêm khoảng 700.000 thùng/ngày.

Tổng mức suy giảm này tương đương gần 1/10 lượng dầu thô xuất khẩu của Ả Rập Xê Út trước khi xung đột bùng phát.

Các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út bị tấn công gây thiệt hại nặng.

Không chỉ dừng lại ở thiệt hại trực tiếp, cuộc khủng hoảng còn buộc Riyadh phải chủ động cắt giảm sản lượng dầu thô trong bối cảnh tuyến vận chuyển chiến lược qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Để bù đắp, nước này đang chuyển hướng dòng chảy dầu sang bờ Biển Đỏ.

Trong hệ thống này, đường ống Đông - Tây đóng vai trò huyết mạch, với công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày, vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư tới cảng Yanbu – nơi có thể xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng/ngày. Phần còn lại phục vụ tiêu dùng nội địa hoặc được chế biến thành các sản phẩm như dầu diesel và nhiên liệu máy bay.

Ở cấp độ mỏ dầu, các cuộc tấn công vào Manifa và Khurais đã khiến mỗi khu vực giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Trong khi Khurais cung cấp dầu thô nhẹ cho hệ thống đường ống, thì Manifa và các mỏ ngoài khơi tập trung vào dầu thô nặng.

Giám đốc điều hành Saudi Aramco, ông Amin Nasser cho biết công ty buộc phải cắt giảm sản lượng dầu nặng do các bể chứa đã đạt giới hạn tối đa.

Ngoài ra, nhiều nhà máy lọc dầu – bao gồm các liên doanh với TotalEnergies và ExxonMobil – cũng nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với mức thiếu hụt hơn 10 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 10% nhu cầu, do tác động từ việc phong tỏa tuyến vận tải chiến lược này.