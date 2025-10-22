Thế giới có đơn vị "1 chỉ vàng" không?

Cùng khám phá đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam và thế giới qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Không, thế giới chủ yếu sử dụng đơn vị ounce để đo lường vàng
Giải thích: Tại Việt Nam, vàng được đo bằng các đơn vị như chỉ, lượng, hoặc cây. Tuy nhiên, trên thế giới, không sử dụng đơn vị chỉ vàng mà chủ yếu dùng ounce, đặc biệt là ounce troy quốc tế để đo khối lượng vàng, bạch kim, và bạc.
Đáp án đúng là: B. Ounce troy quốc tế
Giải thích: Trong số 5 loại ounce, ounce troy quốc tế được sử dụng phổ biến nhất để đo khối lượng vàng trên thị trường quốc tế. Đơn vị này là chuẩn mực đảm bảo độ chính xác và thống nhất, đặc biệt trên các sàn giao dịch như COMEX hay LBMA.
Đáp án đúng là: B. Vàng, bạch kim, và bạc
Giải thích: Theo nội dung cung cấp, ounce troy quốc tế là đơn vị đo lường chuyên dụng cho các loại kim loại quý như vàng, bạch kim, và bạc. Đơn vị này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế, đặc biệt trong thương mại và đầu tư vàng trên các thị trường toàn cầu như COMEX hay LBMA.