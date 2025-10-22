Thế giới có đơn vị "1 chỉ vàng" không?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Đơn vị "chỉ vàng" có được sử dụng phổ biến trên thế giới không?

A. Có, đơn vị chỉ vàng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới sai B. Không, thế giới chủ yếu sử dụng đơn vị ounce để đo lường vàng đúng C. Có, nhưng chỉ giới hạn ở các nước châu Á sai D. Có, đơn vị chỉ vàng tương tự như ounce troy quốc tế sai