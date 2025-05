THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố từ chối ‘hòa bình bằng mọi giá’ với Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha, Ukraine “phản đối các hạn chế về chủ quyền, bao gồm cả những hạn chế liên quan đến vấn đề lựa chọn đồng minh và gia nhập một số tổ chức và khối nhất định”. Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha nhấn mạnh rằng, Ukraine “sẽ tiếp tục nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bất chấp những khó khăn”. Ông Andriy Sybiha cho biết, Ukraine “không công nhận các vùng lãnh thổ đã mất là một phần của Nga , sẽ không đồng ý cắt giảm quân số lực lượng vũ trang Ukraine, không đồng ý hạn chế hoạt động của tổ hợp công nghiệp-quân sự”. Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha khẳng định: “Ukraine không đồng ý hòa bình bằng mọi giá. Các lập trường cơ bản của Ukraine liên quan đến các điều kiện hòa bình vẫn rõ ràng và không thay đổi”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận xung đột Ukraine sẽ còn kéo dài. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 2/5 nhận định rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ còn kéo dài, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Tờ Politico dẫn lời ông Vance trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Bret Baier trên Fox News cho biết, Nga và Ukraine sẽ phải đi đến một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc hiện nay. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc xung đột này sẽ không đi đến đâu và sẽ không thể sớm kết thúc.

Mỹ tuyên bố từ bỏ vai trò trung gian trong đàm phán Nga – Ukraine. Ngày 1/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố Washington sẽ không còn đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đã đến lúc hai bên tiến hành đối thoại trực tiếp để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Bà Bruce cho biết, cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột đang thay đổi. Theo bà, Mỹ sẽ không làm trung gian cho đàm phán và giờ đây, công việc cần được thực hiện giữa hai bên. Mặc dù rút lui khỏi vai trò trung gian, phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm thiết lập hòa bình, song nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc xung đột cần đến “những sáng kiến cụ thể” từ chính Ukraine và Nga.

Ông Trump đề xuất ngân sách an ninh quốc gia kỷ lục, hơn 1 nghìn tỷ USD. Tổng thống Trump đề xuất mức chi tiêu an ninh quốc gia kỷ lục 1.010 tỷ USD cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10, tăng hơn 13% so với con số hiện tại. Ngân sách quốc phòng sẽ tập trung vào các ưu tiên chính như: Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, việc đóng tàu, hiện đại hóa năng lượng hạt nhân và an ninh biên giới. Dự thảo cũng bao gồm mức tăng lương 3,8% cho quân nhân.

Ukraine thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ về việc thành lập quỹ đầu tư. Ngày 2/5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhalxz cho biết chính phủ nước này đã đệ trình quốc hội xem xét và phê chuẩn thỏa thuận với Mỹ về việc thành lập một quỹ đầu tư trong khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước. Trong thông báo trên Telegram, Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh, Chính phủ Ukraine kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ để nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận, qua đó đẩy mạnh hợp tác để thực hiện các điều khoản đã thống nhất với phía Mỹ.

Hàn Quốc đối mặt với "khoảng trống" lãnh đạo cấp cao "chưa từng có". Trong bối cảnh cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ bước vào giai đoạn then chốt, Hàn Quốc đối mặt với "khoảng trống" lãnh đạo cấp cao chưa từng có trong lịch sử khi ba vị trí hàng đầu gồm tổng thống, thủ tướng và người đứng đầu lĩnh vực kinh tế-tài chính đều bị khuyết. Dư luận lo ngại về sự lãnh đạo của quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Ju-ho, người vốn khá mới mẻ trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại, và nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này có thể chứng kiến nhiều tổn hại.

Israel mở rộng tấn công Dải Gaza. Trong động thái được dự báo sẽ khiến tình hình xung đột tại Dải Gaza leo thang phức tạp, tối qua (2/5), giới chức an ninh Israel đã nhất trí kế hoạch mở rộng hoạt động tác chiến ở Dải Gaza trong giai đoạn tới. Quyết định mở rộng hoạt động tác chiến tại Dải Gaza được thông qua trong cuộc tham vấn an ninh đặc biệt do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì hồi tối qua. Theo các nguồn tin tiếng Do Thái, với kế hoạch tác chiến này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ huy động thêm một số lữ đoàn quân dự bị với tổng quân số lên tới hàng chục nghìn binh sỹ.

Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thu hồi quy chế miễn thuế của Đại học Harvard, cho rằng trường này "xứng đáng" bị như vậy. Tuyên bố được ông Trump đưa ra trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Chính quyền Trump đã yêu cầu Đại học Harvard thực hiện nhiều thay đổi, bao gồm chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), cải tổ quy trình tuyển sinh và hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan nhập cư. Harvard từ chối các yêu cầu này, dẫn đến việc chính quyền đóng băng hơn 2,2 tỷ USD tài trợ liên bang cho trường.