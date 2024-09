THẾ GIỚI 24H: Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Tver của Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thông báo trên Telegram, lãnh đạo tỉnh Tver Igor Rudenya cho biết, trong khi lực lượng phòng không tìm cách đẩy lùi cuộc tấn công thì các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống thị trấn Toropets và làm bùng phát hỏa hoạn. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Y tế Nga cho biết 13 người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh Tver đang được điều trị trong các bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm. Truyền thông phương Tây đưa tin cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine đã gây ra một vụ nổ lớn tại một kho vũ khí ở tỉnh Tver, khiến một thị trấn gần đó phải sơ tán.

Yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện trái phép ở vùng lãnh thổ Palestine . Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18/9 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt ngay hiện diện trái phép của nước này ở vùng lãnh thổ Palestin bị chiếm đóng. Với 124 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 43 phiếu trắng, nghị quyết được thông qua kêu gọi Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và rút các lực lượng quân sự, ngừng ngay mọi hoạt động xây dựng các khu tái định cư mới, sơ tán người dân ở các khu tái định cư khỏi vùng đất bị chiếm đóng, và dỡ bỏ một số phần của tường ngăn Israel từng xây dựng bên trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Sau máy nhắn tin, đến lượt bộ đàm của Hezbollah đồng loạt phát nổ. Sau những vụ nổ máy nhắn tin , Hezbollah lại hứng chịu thêm một đợt tấn công tương tự khi các máy bộ đàm do lực lượng này sử dụng phát nổ trong nhà dân, xe hơi và trong tay các điệp viên trên khắp Lebanon vào thứ Tư. Vụ việc đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah tiết lộ, các bộ đàm được thành viên của nhóm này sử dụng đã phát nổ tại thành trì ở Beirut trong các đám tang của các thành viên nhóm thiệt mạng trong loạt vụ nổ hôm 17/9.

Israel tuyên bố ‘giai đoạn mới’ của xung đột sau các vụ nổ chết người ở Lebanon. Ngay sau các vụ nổ xảy ra vào chiều qua (18/9), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, nước này đang chuyển hướng tập trung quân sự về phía bắc, hướng tới biên giới Lebanon cho "một giai đoạn mới" của cuộc xung đột đã kéo dài 11 tháng, vốn diễn ra kể từ khi Hamas tấn công phía nam Israel vào ngày 7/10/2023.

Ấn Độ 'đáp trả gắt' phát biểu của lãnh tụ Iran. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 17/9 tuyên bố, những phát ngôn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong một bài đăng trên mạng xã hội X là “sai lệch và không thể chấp nhận được”. Phản ứng gay gắt này xuất hiện ngay sau bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 17/9 của Đại giáo chủ Khamenei, với nội dung: “Chúng ta không thể tự xem mình là người Hồi giáo nếu chúng ta phớt lờ nỗi đau mà một người Hồi giáo đang phải chịu đựng ở Myanmar, Dải Gaza, Ấn Độ hoặc bất kỳ nơi nào khác”. Tuyên bố của New Delhi nhấn mạnh: “trước khi đưa ra bất cứ quan điểm nào, những quốc gia bình luận về các nhóm thiểu số nên xem lại tình hình của chính mình”.

Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh. Quân đội Hàn Quốc đã buộc phải tháo dỡ hơn 1.300 camera giám sát khỏi các căn cứ của mình sau khi cho rằng chúng có thể được sử dụng để truyền tín hiệu ra nước ngoài. Một quan chức quân sự giấu tên cho biết, các camera do một công ty Hàn Quốc cung cấp "được thiết kế để có thể truyền cảnh quay đã ghi ra bên ngoài bằng cách kết nối với một máy chủ cụ thể của Trung Quốc".

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/9 đưa tin, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mới sử dụng đầu đạn siêu lớn và tên lửa hành trình cải tiến vào hôm 18/8 do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, kêu gọi tăng cường năng lực vũ khí thông thường và hạt nhân của nước này.

Europol triệt phá nền tảng tin nhắn 'Ghost' của giới tội phạm. Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 18/9 thông báo chiến dịch truy quét tội phạm mạng do các cơ quan an ninh quốc tế phối hợp thực hiện, đã triệt phá một nền tảng nhắn tin có tên gọi là "Ghost" (tạm dịch là "Bóng ma") chuyên hậu thuẫn các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn. Chiến dịch có sự tham gia hỗ trợ từ của các cơ quan chức năng của Australia, Canada, Pháp, Iceland, Ireland, Italy, Hà Lan, Thụy Điển và Mỹ. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ 51 nghi phạm từ nhiều quốc gia và dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tượng khác bị bắt giữ trong thời gian tới.