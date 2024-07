THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc thủ phạm đứng sau âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik , Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov hôm 13/7 tiết lộ, các cơ quan mật vụ của nước này đã cố gắng ám sát Tổng thống Putin nhưng không thành công. “Ông Budanov, một trong các quan chức lãnh đạo của Kiev, đã thừa nhận việc tình báo Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ. Nếu không có tiền tài trợ, sẽ không có hoạt động độc hại nào của tình báo, các lực lượng vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev nói chung”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova viết trên kênh Telegram ngày 14/7. Bà Zakharova cho rằng, Washington nên sử dụng số tiền cung cấp cho Kiev để tài trợ cho “cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác ở Mỹ”. Giới chức Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của phía Nga.

Mỹ siết an ninh bảo vệ ông Trump tới lúc bầu cử. Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle cho biết sau khi xảy ra vụ ám sát, an ninh cho cựu Tổng thống Donald Trump được tăng cường. "Ngoài những biện pháp tăng cường an ninh bổ sung mà chúng tôi đã cung cấp cho đội ngũ an ninh của cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6, chúng tôi còn bổ sung nhiều thay đổi đối với đội ngũ an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn của ông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội của đảng Cộng hòa và thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử", Sở Mật vụ Mỹ thông tin.

Israel gia tăng các cuộc không kích tại Syria. Thời gian gần đây, Israel đã gia tăng trở lại các cuộc không kích vào Syria - quốc gia láng giềng phía Bắc. Các cuộc tấn công của Israel gần đây diễn ra trong bối cảnh Syria tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội hôm 15/7. Bộ Ngoại giao Syria cũng đã lên án các cuộc không kích của Israel hôm 14/7, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào Syria và các quốc gia khác trong khu vực có nguy cơ dẫn đến “sự leo thang nguy hiểm với hậu quả thảm khốc, khó lường”.

Ông Trump được hủy truy tố vụ lưu trữ tài liệu mật . Theo CNN , trong ngày 15/7, Thẩm phán liên bang Aileen Cannon (Florida) đã công bố một quyết định dài 93 trang, qua đó hủy bỏ vụ truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về cáo buộc lưu trữ trái phép tài liệu mật của chính phủ. Thẩm phán Cannon nhấn mạnh, công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách truy tố ông Trump, đã được bổ nhiệm không đúng luật và không có thẩm quyền đưa ra cáo trạng.

Đảng Cộng hòa chính thức bầu ông Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống . Ngày 15/7, đảng Cộng hòa đã chính thức bầu ông Donald Trump làm ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đây là lần thứ ba liên tiếp đảng Cộng hòa chọn ông Trump làm ứng cử viên tổng thống.

Ông Trump công bố phó tướng. Ngày 15/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa - đã chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio làm liên danh phó tổng thống, theo tờ The Hill . “Sau một thời gian dài cân nhắc và suy nghĩ cũng như xem xét tài năng to lớn của nhiều người khác, tôi đã quyết định rằng người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí [ứng viên] phó tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Với tư cách là [ứng viên] phó tổng thống, J.D. sẽ tiếp tục đấu tranh cho hiến pháp của chúng ta, sát cánh cùng quân đội của chúng ta và sẽ làm mọi thứ có thể để giúp tôi làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” - ông Trump viết.

Lực lượng Houthi tấn công 3 tàu ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Ngày 15/7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào 3 tàu ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải, sử dụng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay và thuyền không người lái.

Chính phủ Ai Cập bác tin đồn bán Kênh đào Suez với giá 1.000 tỷ USD . Ngày 15/7, Chính phủ Ai Cập đã bác bỏ một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Chính phủ nước này có ý định bán Kênh đào Suez với giá 1.000 tỷ USD. Trung tâm Truyền thông của Nội các Ai Cập đã liên hệ với Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) để xác minh thông tin, đồng thời cho hay SCA đã phủ nhận thông tin này và khẳng định đoạn âm thanh trên là bịa đặt. SCA nhấn mạnh Kênh đào Suez sẽ vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước Ai Cập và thuộc chủ quyền của đất nước Kim tự tháp.

Thủ tướng Estonia từ chức . Đài truyền hình Estonia ERR ngày 15/7 đưa tin Thủ tướng Kaja Kallas và chính phủ của bà đã từ chức. Chính phủ đương nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình cho đến khi Nội các mới nhậm chức. Thủ tướng Kallas đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Alar Karis và Chính phủ đã triệu tập cuộc họp bất thường, tại đó Thủ tướng và toàn bộ thành viên chính phủ đã tuyên bố từ chức. Bà Kallas sẽ vẫn giữ chức quyền Thủ tướng Estonia cho đến khi chính phủ mới được phê chuẩn vào đầu tháng 8 tới.