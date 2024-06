THẾ GIỚI 24H: Mỹ tung trừng phạt lớn nhằm vào Nga, Moscow tuyên bố trả đũa

Sở giao dịch Moscow tuyên bố ngừng giao dịch bằng đồng USD và Euro để trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các mục tiêu trừng phạt bao gồm các thực thể ở châu Á - trong đó có Trung Quốc - cũng như Trung Đông, châu Âu, châu Phi, Trung Á và Caribbean. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, biện pháp trừng phạt sẽ “làm giảm khả năng Nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, phần mềm, và dịch vụ công nghệ thông tin của nước ngoài”. Theo hãng thông tấn nhà nước Tass , Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt "hung hăn" mới nhất trên, trong khi Sở giao dịch Moscow cho biết họ sẽ ngừng giao dịch ngoại hối bằng USD và Euro.

Mỹ ký thỏa thuận an ninh mới với Ukraine . Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine sẽ ký một thỏa thuận an ninh song phương mới tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào hôm nay (13/6) với các cam kết hợp tác quốc phòng và an ninh lâu dài. Theo đài ABC News , hôm 12/6, trên đường tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bari, Italia, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói: “Chúng tôi muốn chứng minh Mỹ sẽ ủng hộ người dân Ukraine, chúng tôi sát cánh cùng họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp giải quyết các nhu cầu an ninh của họ, không chỉ là ngày mai mà còn trong tương lai. Chúng tôi sẽ gửi cho Nga tín hiệu về sự quyết tâm của chúng tôi”.

Hamas nêu điều kiện ký thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Ngày 12/6, nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết phía Hamas đã ra điều kiện để ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza là sự đảm bảo của Mỹ về văn kiện này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du Trung Đông để thúc đẩy nỗ lực ngừng bắn ở Dải Gaza.

Nhà khoa học Ấn Độ bị phạt tù chung thân vì tiết lộ bí mật quân sự cho Pakistan . Một tòa án của Ấn Độ vừa ra phán quyết phạt tù chung thân với nhà khoa học Nishant Agrawal vì đã tiết lộ các bí mật quân sự của nước này cho Pakistan. Nishant Agrawal là kỹ sư từng làm việc trong đơn vị lắp ráp tên lửa tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra, đã tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển giao gần 80 tên lửa cho lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Houthi tiếp tục tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ngày 12/6, lực lượng Houthi ở Yemen lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên Biển Đỏ và sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai thành phố của Israel. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Sarea nêu rõ nhóm này đã nhằm vào tàu nêu trên, được xác định có tên là “Tutor”, sử dụng thuyền không người lái cùng một số máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo để tấn công mục tiêu này. Ông Sarea cho biết vụ tấn công đã gây ra “một số hư hại” cho tàu này và khiến con tàu “có nguy cơ bị chìm”.

ISIS gia tăng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, 16 binh sĩ Syria, trong đó có một sĩ quan, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria ISIS thực hiện. Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, vụ việc xảy ra tại khu vực sa mạc thuộc tỉnh Homs, ISIS đã sử dụng mìn để phục kích binh lính Syria, sau đó tiến hành cuộc tấn công.

Điện Kremlin lên tiếng về mức độ an toàn của máy bay chở Tổng thống Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đối mặt với nguy cơ mất an toàn nếu di chuyển bằng máy bay nội địa. Hôm 11/3, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Peskov nói: "Tổng thống Nga sử dụng máy bay nội địa. Đây là những phương tiện rất đáng tin cậy". Ông Peskov đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo khi được hỏi về các vụ tai nạn hàng không gần đây cướp đi sinh mạng của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vào ngày 19/5, và Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima hôm 10/6.

Chỉ huy cấp cao bị giết, Hezbollah trả đũa Israel bằng "mưa" rocket. Ngày 12/6, nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đã nã lượng rocket nhiều nhất trong ngày vào Israel để trả đũa vụ tấn công của Israel khiến một chỉ huy của nhóm này thiệt mạng, theo hãng tin Reuters . Cụ thể, lực lượng Israel ngày 11/6 đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở thị trấn Jouaiyya (Lebanon), khiến ba chiến binh Hezbollah cùng với một chỉ huy chiến trường cấp cao là ông Taleb Abdallah thiệt mạng.

Australia công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho Dải Gaza . Trước thực tế cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn, Australia công bố gói viện trợ nhân đạo mới cho khu vực này. Trong thông báo đưa ra ngày 12/6, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này cam kết viện trợ nhân đạo bổ sung 10 triệu AUD để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân ở Dải Gaza. Số tiền này sẽ được chuyển tới Tổ chức Lương thực thế giới để cung cấp những thực phẩm cần thiết tới những người đang đối mặt với nạn đói ở Dải Gaza.