THẾ GIỚI 24H: EU gửi 1,6 tỷ USD tịch thu từ Nga tới Ukraine, Moscow phản ứng mạnh

Ngày 26/7, EU tuyên bố sẽ gửi 1,6 tỷ USD tới Ukraine sau nhiều tháng tranh luận kéo dài giữa các quốc gia EU và G7 về cách sử dụng gần 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị EU tịch thu do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. EU ước tính tiền lãi từ tài sản của Nga bị EU tịch thu có thể mang lại khoảng 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) mỗi năm. Ngay sau đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng các hành động “bất hợp pháp” sẽ nhận được phản ứng “được cân nhắc kỹ lưỡng”, hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Nga. Trước đó, ông Peskov đã nói rằng việc trưng thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và mang tính hủy hoại, dẫn đến thất bại hoặc mất mát cho hệ thống kinh tế phương Tây.

Hamas và Fatah đạt thỏa thuận hòa giải tại Bắc Kinh . Ngày 23/7, lực lượng Hamas và Fatah đạt được thỏa thuận "đoàn kết dân tộc" sau các cuộc đàm phán kéo dài từ ngày 21/7 với sự tham dự của 12 phe phái khác ở Palestine tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Phát biểu sau khi ký thỏa thuận với sự hiện diện của Ngoại trưởng nước chủ nhà Vương Nghị, phái viên của Fatah Mahmud al-Aloul cùng đại diện 12 nhóm Palestine khác tại Bắc Kinh, ông Mussa Abu Marzuk, quan chức cấp cao của Hamas cho biết: "Chúng tôi ký thỏa thuận về đoàn kết dân tộc và khẳng định con đường để hoàn tất hành trình này chính là đoàn kết dân tộc. Chúng tôi cam kết đoàn kết dân tộc và kêu gọi các bên khác cũng làm như vậy".

Nga bắt cựu thứ trưởng quốc phòng . Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga - tướng Dmitry Bulgakov, để điều tra tham nhũng. Theo tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Bulgakov (69 tuổi), người giám sát hoạt động hậu cần cho quân đội Nga từ năm 2010 đến năm 2022, đã bị đưa vào trại giam để chờ xét xử như một phần của “vụ án tham nhũng hình sự về tội tham nhũng”.

Ông Trump tuyên bố quay lại địa điểm bị ám sát. Ngày 26/7 (theo giờ địa phương), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ sớm tổ chức một cuộc mít-tinh khác tại Butler, Pennsylvania - nơi một tay súng đã bắn và làm ông bị thương trong cuộc vận động tranh cử gần 2 tuần trước. "Tôi sẽ quay lại Butler, Pennsylvania để tham dự một cuộc mít-tinh lớn và tuyệt vời", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông không đưa ra ngày cụ thể nhưng lưu ý rằng "hãy theo dõi" để biết thêm chi tiết.

Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel thảo luận đề xuất ngừng bắn mới tại Dải Gaza. Trong nỗ lực mới nhất về thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn mới tại Dải Gaza, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns dự kiến tiến hành cuộc thảo luận đặc biệt với giới chức Ai Cập, Qatar và Israel tại Italy trong ngày hôm nay (27/7). Tuy nhiên, ngay trước khi các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra, đại diện chính của Israel trong tiến trình thương lượng thừa nhận rằng khả năng đạt được đột phá là khó khăn, do thủ tướng nước này chưa thực sự muốn tiến tới thỏa thuận.

Hệ thống tàu cao tốc của Pháp bị tấn công trước Lễ Khai mạc Olympic. SNCF, nhà điều hành đường sắt Pháp cho biết mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này đã bị tấn công bởi "các hành vi ác ý" bao gồm các cuộc tấn công đốt phá làm gián đoạn hệ thống giao thông. Đây là một cuộc tấn công lớn trên diện rộng nhằm làm tê liệt mạng lưới đường sắt cao tốc.

Căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria bị tên lửa tấn công. Theo một số nguồn tin an ninh, các căn cứ tại Iraq và Syria nơi có sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công bằng tên lửa trong hai ngày 25 và 26/7.

Ukraine cho phép các tù nhân nữ đầu tiên tham gia quân đội. Bộ Tư pháp Ukraine thông báo, Kiev đã cho phép 7 nữ tù nhân đầu tiên gia nhập quân đội. Những phụ nữ này đã bày tỏ mong muốn phục vụ trong quân ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Động thái trên có thể diễn ra nhờ một đạo luật do Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký duyệt vào tháng 5, giữa lúc quân đội nước này đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến, trong cuộc xung đột dai dẳng với Nga.

Ukraine nhận thêm 2 tỷ USD viện trợ do Lầu Năm Góc hạch toán nhầm . Lầu Năm Góc đã phát hiện thêm 2 tỷ USD hạch toán nhầm trong khoản viện trợ đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác cho Ukraine, nâng tổng số vật liệu được hạch toán không chính xác lên 8,2 tỷ USD, theo báo cáo của Chính phủ Mỹ tiết lộ vào ngày 25/7. Theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Mỹ (GAO), Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải đối mặt với những thách thức trong việc định giá chính xác các mặt hàng quốc phòng được gửi tới Ukraine do các định nghĩa kế toán không rõ ràng.