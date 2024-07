THẾ GIỚI 24H: Chính phủ mới tuyên bố Anh 'đã phá sản và tan vỡ'

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves sẽ trình bày những phát hiện của cuộc đánh giá tài chính trong một tài liệu gửi tới quốc hội . "Đánh giá cho thấy nước Anh đang phá sản và tan vỡ - phơi bày sự hỗn loạn mà chính trị dân túy đã gây ra cho nền kinh tế và các dịch vụ công", tuyên bố do văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra cho biết. “Điều này cho thấy chính phủ trước đã cam kết tài trợ đáng kể cho năm tài chính mà không biết tiền sẽ đến từ đâu”, tuyên bố nêu rõ. Không rõ Công đảng sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt mà họ xác định như thế nào bởi bà Reeves đã hứa trong cuộc bầu cử là không tăng thuế thu nhập, các khoản thanh toán an sinh xã hội của Bảo hiểm quốc gia, thuế giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp. Tờ Financial Times cho biết bà sẽ hoãn một số dự án xây dựng đường bộ và bệnh viện. Tuyên bố của Chính phủ Anh cũng không nêu ra bất kỳ biện pháp nào.

Cộng hòa Séc xem xét thành lập quân đoàn Ukraine . Cộng hòa Séc đang xem xét việc thành lập quân đoàn Ukraine, cho phép người Ukraine tại Séc tham gia tình nguyện vào quân đoàn nhằm hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ cho Kiev. Phát biểu trên Đài truyền hình Séc ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Černochová cho biết, cộng đồng người Ukraine tại Cộng hòa Séc rất đông, khoảng hơn 200.000 người, chưa tính đến làn sóng di cư do xung đột. Vì vậy, việc thành lập quân đoàn Ukraine là kế hoạch khả thi. Hiện, các cuộc thảo luận đang được tiến hành để người dân Ukraine có thể gia nhập quân đoàn và hỗ trợ đất nước một cách tự nguyện.

Nga, Trung Quốc phản ứng mạnh chuyện Mỹ tố can thiệp bầu cử . Ngày 30/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng trước những cáo buộc gần đây của các quan chức tình báo Mỹ rằng Bắc Kinh đang can thiệp bầu cử Mỹ năm nay, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (fmprc.gov.cn). “Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp và sẽ không can thiệp vào bầu cử Mỹ” - ông Lâm tuyên bố. “Chúng tôi phản đối việc Mỹ tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Trung Quốc và phản đối Washington lấy Trung Quốc làm chiêu bài tranh cử” - ông Lâm nói thêm. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã bác bỏ dứt khoát các cáo buộc của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử, theo đài RT. “Các cáo buộc này là rất vô lý. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ chúng. Phía Mỹ không thể nghĩ ra kẻ thù nào tốt hơn Nga” - ông Peskov nói.

40.000 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Nga trong 6 tháng đầu năm. Theo thông tin từ Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga, trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 40.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi Nga, do vi phạm luật di trú. Theo ông Dmitry Aristov, Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga, số người nước ngoài bị trục xuất sẽ còn tăng lên bởi Nga đang siết chặt kiểm soát việc nhập cư.

Tổng thống Pháp làm thâm hụt ngân sách vì những bữa tiệc xa hoa. Năm ngoái, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chi vượt ngân sách hàng triệu euro để tổ chức quốc yến xa hoa đón tiếp Vua Charles của Anh và các bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước khác, văn phòng kiểm toán cho biết. (Xem chi tiết...)

Mỹ viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Philippines . Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo, Washington sẽ dành cho Philippines khoản viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh với đồng minh lâu đời nhất của nước này trong khu vực. Thông tin trên được ông Blinken đưa ra tại cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Thủ đô Manila. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mô tả đây là “khoản đầu tư hiếm có” để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines. Khoản viện trợ bổ sung này là một phần trong gói viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 2 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt hồi tháng 4 năm nay.

Slovakia đe dọa sẽ ngừng cung cấp dầu diesel cho Ukraine. Trong một diễn biến căng thẳng mới liên quan đến căng thẳng năng lượng châu Âu, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng nước này sẽ ngừng cung cấp dầu diesel cho Ukraine nếu Kiev không nối lại hoạt động vận chuyển dầu thô qua Ukraine từ tập đoàn năng lượng Nga, Lukoil. Tuyên bố này được Thủ tướng Fico đưa ra vào ngày 29/7, nhấn mạnh rằng việc cung cấp dầu diesel từ Slovakia chiếm tới 1/10 tổng lượng dầu diesel tiêu thụ của Ukraine.

Nga tập trận Hải quân quy mô lớn. Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân quy mô lớn theo kế hoạch đã định. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc tại Căn cứ hải quân Leningrad của Hạm đội Baltic.

Hàn Quốc bắt giữ nhân viên tình báo quân đội nghi rò rỉ thông tin về "đặc vụ đen". Tòa án quân sự đã ban hành lệnh bắt giữ một nhân viên tại Bộ Tư lệnh tình báo (KDIC) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc với cáo buộc người này làm rò rỉ thông tin liên quan đến “đặc vụ đen” - các điệp viên Hàn Quốc hoạt động ở nước ngoài. Theo đó, nhân viên bị bắt giữ nằm trong diện tình nghi đã chuyển thông tin cá nhân của các “đặc vụ đen” cho một công dân Trung Quốc gốc Hàn. Nhân viên này đã chuyển dữ liệu mật lưu trữ trong máy tính nội bộ của KDIC đến máy tính xách tay cá nhân. Dữ liệu này rò rỉ cho bên thứ ba.