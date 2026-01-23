Thế chấp mua nhà giá 6,6 tỷ đồng, cặp vợ chồng cần mẫn trả nợ 50 triệu/tháng, sau 11 năm phát hiện tiền nợ vẫn còn nguyên như ban đầu

Một người phụ nữ ở Springfield Lakes (Úc) đã phải chấp nhận thực tế nghiệt ngã rằng khoản nợ thế chấp 400.000 USD (khoảng 6,6 tỷ VNĐ) của mình vẫn y nguyên so với số tiền cô đã trả để mua nhà cách đây một thập kỷ.

Dù khoản nợ vay mua nhà này cao hơn nhiều so với mức trung bình của bang, người phụ nữ và bạn đời của cô vẫn lên kế hoạch ngân sách đủ tốt để phù hợp với lối sống của họ.

"Tôi không uống cà phê mỗi ngày," cô nói, "Nhưng năm nay tôi đã đi Iceland, và chúng tôi sẽ đi Châu Phi trong vài tuần tới."

Khi cô mua ngôi nhà này ở vùng Greater Brisbane, bất động sản này trị giá 400.000 USD (khoảng 6,6 tỷ VNĐ).

"So với thời điểm đó, mức 400 ngàn là khá bình thường," cô nói. "Tôi mua căn nhà 11 năm trước. Lúc đó nó không có giá 1 triệu đô – nhưng bây giờ nó trị giá 1 triệu USD (khoảng 16,5 tỷ VNĐ)."

Sau nhiều năm lạm phát và lãi suất tăng cao, khoản nợ thế chấp của cô vẫn duy trì ở mức khoảng 400.000 USD (khoảng 6,6 tỷ VNĐ).

"Chắc chắn là đã có một số tiền được trả vào," cô nói. "Nhưng khi lãi suất thay đổi, tôi có thể chỉ mới trả được một khoản tiền gốc cực nhỏ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng vốn trong khu vực đã cho phép ngôi nhà của tôi tăng giá trị gấp ba lần so với ban đầu."

Cặp đôi này trả khoảng 700 USD/tuần (khoảng 11,5 triệu VNĐ/tuần ~ 50 triệu VNĐ/tháng) tiền trả góp ngân hàng. Mặc dù họ vẫn đáp ứng đều đặn các yêu cầu trả nợ, họ đã phải vật lộn để theo kịp lãi suất tăng cao do bệnh tật cá nhân, làm việc tự do và đại dịch Covid-19.

Nhưng cô đảm bảo rằng khi mua nhà, cô đã mua trong khả năng của mình: giữ kế hoạch trả góp ở mức thấp để có thể sống trong ngôi nhà của chính mình khi giá trị căn nhà tăng lên.

"Tôi muốn có tiền dư ra mỗi tuần hoặc mỗi tháng," cô nói. "Vì vậy khi mua, tôi đã mua thấp hơn mức khả năng tối đa của mình."

Điều này có nghĩa là cô có thể duy trì một khoản thu nhập chi tiêu được và có cơ hội trả hết khoản vay sau này hoặc bán nhà thu hồi vốn từ giá trị thặng dư đã tích lũy.

Cặp đôi vẫn cảm thấy vay tiền mua nhà là quyết định đúng đắn

Dữ liệu độc quyền từ chuyên gia thế chấp Digital Finance Analysts cho thấy hơn 20 vùng ngoại ô Queensland có mức nợ thế chấp trung bình còn tồn đọng hơn 500.000 USD (khoảng 8,25 tỷ VNĐ).

Mức nợ thế chấp trung bình của bang Queensland là 297.851 USD (khoảng 4,9 tỷ VNĐ), chiếm khoảng 30% giá nhà trung bình.

Chuyên gia môi giới mua nhà Lauren Jones cho biết cô đang thấy nhiều người không phải là vợ chồng đã bắt cặp với nhau để mua nhà, nhằm bước chân vào thị trường bất động sản với một khoản nợ thế chấp hợp lý.

"Tôi bắt đầu thấy tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) xuất hiện lại trên thị trường, mọi người muốn mua trước khi lãi suất giảm," cô nói.

Trong khi các khoản nợ cao hơn thường đến từ các vùng ngoại ô đắt đỏ, bà Jones cho biết những người thực sự đang gặp khó khăn là những người mới bắt đầu và những người không lường trước được việc lãi suất sẽ tăng cao như hiện nay.

"Những khu vực lâu đời với nhóm nhân khẩu học lớn tuổi và nhiều tiền hơn – những người này đã từng trải qua thời kỳ lãi suất cao trước đây. Họ biết mình phải đối mặt với điều gì," cô nói.

Người phụ nữ ở Springfield Lakes cho biết cô cảm thấy tiếc cho những người đang phải thuê nhà với giá cao để sống trong những ngôi nhà mà cách đây không lâu có giá trị thấp hơn nhiều.

"Nếu tôi là một người trẻ bây giờ và phải làm lại từ đầu, tất cả những gì tôi muốn nói với bất kỳ ai là hãy cứ trả mức tối thiểu thôi," cô nói.

"Hãy trả nợ với cùng tần suất mà bạn nhận lương... và mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn có thể trụ vững, bởi vì lãi suất sẽ có chu kỳ của nó."

Nguồn: Real Estate