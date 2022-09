Thay tên đổi họ, trốn truy nã gần 30 năm vẫn không thoát

Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng trốn truy nã gần 30 năm là Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi; nơi cư trú trước khi trốn: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối tượng Nguyễn Văn Kềm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Qua công tác xác minh, truy xét, giữa tháng 9-2022, khi đối chiếu với thông tin do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có sự trùng khớp giữa đối tượng truy nã với một người tên Trần Vĩnh Phúc (SN 1955), nguyên quán tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; hiện cư trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đối chiếu nhân thân, lai lịch giữa đối tượng truy nã và người tên Trần Vĩnh Phúc. Cơ quan chức năng xác định Trần Vĩnh Phúc chính là Nguyễn Văn Kềm. Ngay lập tức, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã này để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.