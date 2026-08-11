Thấy Song Ji Hyo mà giật cả mình

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Song Ji Hyo?

Thời gian gần đây, Song Ji Hyo liên tục bị phê bình dữ dội vì xuất hiện với diện mạo xuề xòa, kém chỉn chu trên sóng trực tiếp, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả. Tới tối 9/8, nữ minh tinh họ Song đã có màn xuất hiện gây xôn xao trong chương trình Running Man ngay giữa tâm bão ồn ào.

Ở màn lộ diện mới nhất, Song Ji Hyo đã khiến cả dàn sao Running Man phải giật mình, ngỡ ngàng khi xuất hiện với hình ảnh lột xác hoàn toàn. Nữ diễn viên họ Song đã giũ bỏ diện mạo xuề xòa và chiếc kẹp càng cua quen thuộc từng khiến cô nhận về “cơn mưa” lời chê trong suốt thời gian qua. Thay vào đó, cô chọn kiểu tóc buông xõa với những gợn sóng bồng bềnh đầy cuốn hút, diện trang phục trễ vai khoe trọn bờ vai ngọc ngà, quyến rũ.

Dàn sao Running Man há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến Song Ji Hyo bỗng lột xác trở nên chỉn chu, gợi cảm chỉ sau thời gian ngắn. Vừa trông thấy Song Ji Hyo, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã ngạc nhiên thốt lên: “Nhìn Ji Hyo hôm nay kìa!” , còn Haha vội cảm thán: “Nữ thần nào đây không biết”. Ji Ye Eun cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến Song Ji Hyo bỗng “biến hình”, thay đổi phong cách đến mức khó tin: “Em cứ tưởng chị ấy đi tham dự lễ trao giải nào đó cơ chứ”.

Song Ji Hyo đột nhiên diện váy trễ vai gợi cảm đi tham gia ghi hình Running Man trong khi các thành viên khác chỉ mặc trang phục giản dị. Ảnh: Naver

Màn lột xác đầy bất ngờ của Song Ji Hyo đã khiến cho dàn sao Running Man không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Ảnh: Nate

Màn xuất hiện mới nhất của nữ minh tinh họ Song trông đối lập hoàn toàn với hình ảnh xuề xòa, kém chỉn chu của chính cô trong suốt thời gian qua. Ảnh: X

Sau khi trải qua những giây phút ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, Yang Se Chan liền tranh thủ trêu chọc đàn chị họ Song: “Vì trời nóng quá nên chị mới thế à?”. Haha cũng tranh thủ “vào hùa” với Yang Se Chan: “Ủa chiếc kẹp càng cua của Song Ji Hyo biến đâu mất tiêu rồi?”. Yoo Jae Suk liền tiếp lời: “Đã lâu lắm rồi mới thấy đôi vai trần của Ji Hyo đấy nhé”.

Còn nhớ trong lần xuất hiện ở 1 video trên kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, Song Ji Hyo đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi búi tóc xơ xác qua loa, trông vô cùng xuề xòa. Ngay giữa buổi ghi hình, 1 nhân viên trong ekip đã bày tỏ sự khó chịu với mái tóc được búi qua loa của Song Ji Hyo: “Em thật sự chỉ muốn đốt ngay và luôn cái kẹp tóc đó của chị. Xin chị đừng dùng nó khi đi làm nữa, hãy để dành mà sử dụng lúc đang ở nhà ấy ạ. Khi đi ra ngoài, em mong chị hãy chưng diện một chút. Ngay cả khi đi ghi hình content YouTube như thế này, chúng ta hãy cùng nhau ăn diện cho thật đẹp nha chị”.

Nhân viên trang điểm cũng đưa ra lời khuyên nhằm giúp Song Ji Hyo chú ý tới ngoại hình của mình hơn trước mỗi buổi ghi hình: “Chị ơi, vào hè rồi nên em cũng muốn thoa kem body cho chị nữa. Dạo này người ta thoa kem cho cả tay lẫn chân đó chị”. Tuy nhiên, Song Ji Hyo lập tức gạt phăng ý tưởng của người nhân viên trang điểm: “Khoảnh khắc mà em bôi kem nâng tông vào cổ chị là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ luôn đấy nhé”.

Nhưng sau đó, Song Ji Hyo cũng chịu “xuống nước”: “Chị sẽ cố gắng hạn chế dùng kẹp tóc hết mức có thể. Nhưng xin đừng bắt chị phải bỏ chúng nhé”.

Những tưởng Song Ji Hyo sẽ chải chuốt hơn sau buổi ghi hình ngày hôm ấy, ai dè tới nay đâu lại vào đó và cô lại tiếp tục mất điểm khi xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu, gây khó chịu cho nhiều khán giả.

Cách đây không lâu, Song Ji Hyo gây sốc với diện mạo thiếu chỉn chu khi lên sóng. Đập vào mắt khán giả là mái tóc được búi xơ xác, kém gọn gàng của nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo hứa với stylist sẽ hạn chế dùng chiếc kẹp tóc càng cua nhưng hóa ra đây chỉ là lời hứa suông. Sau đó ít ngày, cô lại xuất hiện với hình ảnh xuề xòa quen thuộc, khiến netizen ngán ngẩm. Ảnh: Nate

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.