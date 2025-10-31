Thấy phim Trung Quốc này chiếu là kệ nhắm mắt coi luôn: Nữ chính đẹp hơn cả nguyên tác, chưa gì đã thấy nghiện

Sau những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng Sơn Hà Chẩm cũng chính thức lên sóng vào lúc 17 giờ chiều ngày 30/10. Tác phẩm này nhận được nhiều sự kỳ vọng khi mà tiểu thuyết gốc vốn được đánh giá là cực kỳ hay. Và sau những tập đầu tiên, phản hồi của khán giả dành cho bộ phim đang theo chiều hướng tích cực.

Sơn Hà Chẩm mới lên sóng vào chiều ngày 30/10 và đang thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Khán giả nhận xét trong những tập đầu, diễn biến của phim ổn, có những điểm hấp dẫn để níu chân người xem. Đinh Vũ Hề vốn nổi tiếng là có diễn xuất tốt trong số các sao trẻ cùng lứa và ở tác phẩm này, anh cũng không khiến mọi người thất vọng.

Về phần Tống Thiến, cô vốn nổi tiếng đẹp nhưng khả năng diễn xuất có hạn, khiến không ít người e dè. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, những gì mà cô thể hiện vẫn ở mức chấp nhận được. Thêm vào đó, khán giả thực sự muốn "cộng điểm" cho mỹ nhân sinh năm 1987 khi mà vẻ ngoài của cô thực sự gây ấn tượng mạnh.

Đinh Vũ Hề có khả năng thực hiện tốt các cảnh hành động.

Netizen nói rằng dù đã 38 tuổi nhưng trông Tống Thiến không hề bị già. Hơn nữa, nhan sắc của cô thực sự là cực kỳ hợp để khắc họa hình tượng nữ chính mạnh mẽ như nhân vật Sở Du. Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình, Tống Thiến mang tới một Sở Du đẹp hơn cả những gì các fan có thể tưởng tượng khi đọc nguyên tác. Tuy vậy, việc liệu cô có thể giữ nguyên phong độ trong giai đoạn sau của phim vẫn là một dấu hỏi.

Tống Thiến sở hữu gương mặt rất phù hợp để đóng dạng vai nữ cường như nhân vật Sở Du.

Cảnh múa kiếm ấn tượng của mỹ nhân 38 tuổi trong Sơn Hà Chẩm.

Nhìn chung, Sơn Hà Chẩm vẫn là một sự lựa chọn đáng để lưu tâm cho những khán giả thích thể loại ngôn tình cổ trang. Dưới đây là một vài bình luận từ khán giả:

- Bầu không khí phim xem khá mượt, nhìn chung là ổn áp. Tui xem vì mê Tống Thiến với Trần Kiều Ân, đã xong được 2 tập và muốn xem tiếp. Thấy nhiều người chưa xem mà lo ngại nữ chính, tui thấy cổ diễn cũng được mà, tạo hình bộ này đẹp đó chứ, nên mọi người nếu không quá ác cảm hay mang tâm lý định kiến thì hãy cho phim một cơ hội đi.

ĐỌC THÊM Tình hình nữ diễn viên từng vướng ồn ào nợ 6 tỷ đồng

- Cứu vớt phim cổ trang.

- Mới xem 9 phút 33 giây đầu của tập 1. Diễn xuất của diễn viên hay và ấn tượng quá, thế nên đành bấm đứng lại để lướt FB xem thêm thông tin nè.

- Tiểu thuyết gốc hay lắm. Xem xong tập 1 cũng cuốn nha.

- Trời ơi mới tập 1 mà coi không khí anh em Vệ gia vui vẻ quá trời mà mai mốt còn mỗi tiểu Thất, huhu.

Nói thêm về Sơn Hà Chẩm, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Câu chuyện phim xoay quanh cặp đôi nhân vật chính Sở Du và Vệ Uẩn.

Sở Du là người con gái xinh đẹp và tài giỏi, từng trao lầm con tim cho Cố Sở Sinh để rồi phải chịu nhiều cay đắng. Sau này, cô chấp nhận mối hôn sự với đại công tử nhà họ Vệ, nhưng rồi biến cố lại ập đến khi tất cả nam nhi của gia tộc này đều tử trận sa trường, chỉ còn sót lại thất công tử Vệ Uẩn.

Nhờ có Sở Du chống đỡ, nhà họ Vệ mới không sụp đổ trong lúc khó khăn. Cô cùng Vệ Uẩn sát cánh bên nhau vượt qua nhiều sóng gió, điều tra chân tướng về cái chết bi thảm của nam nhi họ Vệ, cuối cùng nảy sinh tình cảm với nhau.