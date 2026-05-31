Thấy ô tô đỗ bên đường, bé trai 12 tuổi leo lên, lái về nhà: Chủ nhân chiếc xe lên tiếng

Hương Trà (T/H)
Thấy chiếc xe đỗ bên đường mà vẫn cắm chìa khóa, bé trai đã leo lên, điều khiển đi qua các con hẻm. Đoạn clip khiến dư luận "lạnh gáy".

Ngày hôm nay (31/5), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một bé trai leo lên xe ô tô màu trắng đỗ bên đường rồi lái đi mà không bị ai phát hiện. Đoạn clip tổng hợp camera an ninh cùng camera hành trình cho thấy bé trai lái qua nhiều hẻm, rồi va quệt trúng xe taxi đỗ bên đường. Thời điểm bé trai lái xe, trên đường vắng người qua lại nên may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Bé trai 12 tuổi leo lên ô tô đỗ bên đường rồi lái về nhà.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng hút sự chú ý, tò mò của dư luận. Được biết, người đăng tải clip là chị N.H. (33 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) với mục đích cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo quản phương tiện.

Chia sẻ trên Người Lao Động, chị H. cho hay khoảng 10 giờ ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà, dừng ô tô trước cửa nhưng sơ suất để quên chìa khóa trên xe. Lúc này, một bé trai 12 tuổi sống cách nhà vài con hẻm đã mở cửa xe, lên xe và tự điều khiển phương tiện về nhà mình. Trong quá trình di chuyển, bé trai lái xe qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi. Sự việc sau đó được tài xế taxi phát hiện.

Cũng theo lời chị H. chiếc ô tô chỉ bị trầy xước nhẹ. Bé trai có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

"Từ vụ việc này, gia đình tôi rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để chìa khóa trên xe dù chỉ trong thời gian ngắn để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự" - chị H. chia sẻ trên Người Lao Động.

