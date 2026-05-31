Vụ tai nạn do xe đạp điện khiến 3 người thương vong: Thông tin bất ngờ

Vào khoảng 11h ngày 30/5, ông V.T.Q. (67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS: 47L1-172.xx chở theo bà T.T.B. (63 tuổi, vợ ông Q.) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Tân Lập, Đắk Lắk), rồi rẽ trái để vào đường hẻm.

Thời điểm này, xe đạp điện do N.G.H. (12 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại phường Tân Lập) chở theo một người bạn, di chuyển trên đường Nguyễn Thái Bình đã va chạm với xe máy của ông Q.. Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong, bà B. và H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ những bức ảnh chụp tại hiện trường có thể thấy, xe máy và xe đạp điện hư hỏng, dính chặt vào nhau.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin cảnh báo về nạn độ chế xe đạp điện dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Kiểm tra xe đạp điện, cơ quan chức năng phát hiện có 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe. Công an nhận định xe đạp điện do em H. điều khiển có 4 bình ắc quy, được lắp đặt thêm 2 bình ắc quy nhằm mục đích gia tăng tốc độ vượt quá tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất. Vụ việc đang được cơ quan ông an điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Từ vụ tai nạn nghiêm trọng trên, lực lượng CSGT khuyến cáo các em học sinh không vì tâm lý muốn thể hiện bản thân hay chạy theo trào lưu mà sử dụng các phương tiện đã bị "độ chế", thay đổi thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Khi tốc độ tăng cao trong khi kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ tăng lên. Chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát con em mình. Việc buông lỏng quản lý, không kiểm tra tình trạng phương tiện hoặc để con tự ý thay đổi kết cấu xe có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.