Năm 2021, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại một thôn nhỏ ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo đó, tại ngôi làng này, có một ngôi nhà vào ban ngày thì không có người nhưng về đêm lại rất náo nhiệt. Đèn trong nhà được bật sáng suốt đêm, thậm chí có cả tiếng người cười nói và tiếng gõ bàn phím. Nếu ngôi nhà này ở một thị trấn sầm uất hay thành phố thì có lẽ không có gì lạ. Tuy nhiên, nó lại ở trên núi, nơi dân làng thường đi làm từ sáng tinh mơ và nghỉ ngơi rất sớm vào buổi tối.

Do đó, sự kỳ lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng. Điều khiến họ càng bất an hơn là ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, chủ nhân của nó đã chuyển đến thành phố để sinh sống. Và việc ngôi nhà hoang bỗng “sống dậy” chỉ mới xảy ra trong thời gian gần khiến người dân vô cùng hoang mang. Trưởng thôn không còn cách nào khác đành phải báo cảnh sát để làm rõ nguyên nhân và trấn an mọi người.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương lập tức thành lập tổ chuyên án và tìm đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Dưới sự hướng dẫn của người dân, họ tiến hành dựng một cái lều và quan sát động tĩnh của ngôi nhà từ xa.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng như những thông tin mà trưởng làng cung cấp, ngôi nhà này ban ngày là một ngôi nhà bị bỏ hoang đúng nghĩa, thế nhưng ban đêm nó lại sáng đèn, có tiếng người nói chuyện. Không những thế, cảnh sát còn phát hiện những cột khói dày đặc bốc lên từ ống khói của ngôi nhà. Điều này không khỏi khiến người khác liên tưởng đến những câu chuyện tâm linh rùng rợn. Để dập tắt những tin đồn không có căn cứ, phía cảnh sát đã quyết định kéo dài thời gian quan sát để tìm hiểu thêm, đồng thời yêu cầu dân làng không nên có những động thái “rút dây động rừng”.



Những ngày sau đó, cảnh sát nhìn thấy một vài người từ trong căn nhà kia đi ra ngoài. Cộng với âm thanh yếu ớt của bàn phím và tiếng trò chuyện và ban đêm, họ nghi ngờ căn nhà có thể là “hang ổ” của bọn tội phạm lừa đảo trực tuyến. Loại tội phạm này thường chọn những địa điểm tương đối xa như khu vực miền núi hay biên giới để hoạt động nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Với suy đoán này, cảnh sát tiếp tục theo dõi nhóm đối tượng và tìm ra cách thức hoạt động của chúng. Theo đó, đêm khuya và rạng sáng là khung giờ vàng để chúng bắt đầu làm việc. Trong khoảng thời gian này, những đối tượng trên cũng vừa nấu ăn, trò chuyện và trao đổi nên mới gây ra những âm thanh và cột khói kỳ lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã nắm chắc “thời gian biểu” của những đối tượng trên, cảnh sát bắt đầu xây dựng kế hoạch đột kích và tóm gọn chúng tại hiện trường. Đúng như dự đoán ban đầu, đây là căn cứ của một băng nhóm lừa đảo trực tuyến. Khi thấy cảnh sát xuất hiện, những đối tượng trong đường dây này vô cùng hoảng hốt, có kẻ bỏ chạy toán loạn, có kẻ thì đứng im giơ tay nhận tội.



Tuy nhiên, vì kế hoạch đột kích của phía cảnh sát rất hoàn hảo, triển khai cả lực lượng bao vây ở bên ngoài căn nhà nên toàn bộ băng nhóm tội phạm này đã bị tóm gọn và giải về đồn. Bên cạnh đó, cảnh sát còn thu giữ được rất nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng tại hiện trường.

Dưới sự thẩm tra của cảnh sát và bằng chứng rõ ràng, những đối tượng này nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, chúng là một băng nhóm lừa đảo viễn thông, chuyên thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Băng nhóm này đã ẩn náu ở thành phố Ân Thi từ lâu mà kẻ cầm đầu chính là một người đàn ông tên Văn Hào.

Từng là “nạn nhân” của một đường dây lừa đảo tương tự, thế nhưng “ông trùm” Văn Hào không cho đó là vận xui mà xem là cơ may để giúp mình kiếm tiền. Ngay sau khi bị lừa, hắn lập tức liên lạc với 2 người anh em tốt của mình rồi cùng nhau bắt đầu thực hiện âm mưu lừa đảo. Khi tổ chức đã được vận hành ổn định, hắn còn tuyển dụng một người chuyên nấu ăn và dọn dẹp cho đội ngũ nhân viên của mình.

Khi được hỏi về nguyên nhân hoạt động vào ban đêm, Văn Hào cho biết đối tượng mà nhóm của hắn nhắm đến là những người ngoại quốc giàu có. Vì lệch múi giờ nên băng nhóm của hắn bắt buộc phải làm việc vào ban đêm và rạng sáng.

Không những thế, đường dây lừa đảo này còn được vận hành rất chuyên nghiệp. Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng chúng có quy trình đào tạo “nhân viên” rất bài bản. Theo đó, một đội nhóm gồm 12 “chuyên viên” sẽ hướng dẫn những nhân viên mới từ cách sử dụng phần mềm đến chọn con mồi và kỹ năng ăn nói. Google dịch cũng là công cụ cần thiết để những đối tượng này giải quyết vấn đề bất đồng ngôn ngữ.

Cứ ngỡ toàn bộ đường dây lừa đảo này đã được thực hiện một cách hoàn hảo, Văn Hào không ngờ họ bị phát giác chỉ vì hoạt động “lệch múi giờ” so với người dân địa phương. Cứ thế, nhóm đối tượng này sau đó đã bị kết tội và trừng phạt theo quy định của pháp luật.