Thấy mẹ già mang vòng vàng đi bán, còn rút sạch tiền trong tài khoản: Con trai liền báo cảnh sát, kịp thời giữ lại ngôi nhà

Người cao tuổi là mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay nhắm tới. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người già để tiến hành các hành vi lừa đảo tinh vi, nhắm vào tiền bạc, của cải và nhà cửa của họ. Hậu quả là nhiều người ''mất trắng'', bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà bản thân đã mất công gây dựng suốt cuộc đời.

Tại huyện Huệ An, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) từng xảy ra một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào người già với các tình tiết tương tự. Theo đó, vào ngày 19/11/2022, cảnh sát huyện Huệ An nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông báo rằng mẹ anh bị lừa rất nhiều tiền. Từ các thông tin nhận được, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm lừa đảo tên là Giang, 53 tuổi, trú tại thị trấn Võng Xuyên, huyện Huệ An (Trung Quốc).

Người phụ nữ bị lừa trong vụ việc này là bà Hoàng, 80 tuổi, quê ở thị trấn Lạc Thành, huyện Huệ An (Trung Quốc). Bà Hoàng và đối tượng Giang gặp nhau lần đầu khi tham gia vào một ở nhà văn hóa. Tại đây, đối tượng Giang chủ động bắt chuyện, hỏi han sức khỏe của bà Hoàng. Qua lần nói chuyện đầu tiên, đối tượng đã nắm được gia cảnh của bà Hoàng: chồng mất sớm, sống cùng con trai, có lương hưu và của cải để dành.

Sau khi làm quen, người phụ nữ tên Giang thường xuyên gọi điện tâm sự để làm thân với bà Hoàng. Thi thoảng, đối tượng cũng đến nhà thăm nom và tặng quà bà lão 80 tuổi. Khi thân thiết hơn, đối tượng Giang bắt đầu chia sẻ với bà Hoàng về gia cảnh của bản thân. Đối tượng cho biết đang cần tiền trả nợ gấp. Thấy vậy, bà Hoàng lập tức cho người này vay 10.000 NDT (khoảng 32 triệu đồng). 6 tháng sau đó, đối tượng liên tục hỏi vay tiền bà Hoàng. Để tạo lòng tin, người này còn chủ động trả bà Hoàng vài trăm tệ. Tổng số tiền mặt mà người phụ nữ 52 tuổi này đã lấy được từ bà Hoàng là 100.000 NDT (khoảng 327 triệu đồng).

Không chỉ lừa tiền, đối tượng Giang biết bà Hoàng có vòng vàng và trang sức để dành nên nhiều lần dụ bà bán để lấy tiền mặt cho mình vay. Sau khi bà Hoàng rút hết tiền trong tài khoản và bán hết vàng, đối tượng Giang lại tìm đến bà lão để vay thêm tiền. Bà Hoàng nhận ra mình đứng tên căn nhà đang ở nên có ý định bán lấy tiền để cho Giang vay.

Con trai của bà Hoàng thấy mẹ thường xuyên dùng đến tiền mặt và có nhiều hành vi bất thường nên đã kiểm tra tài khoản ngân hàng cũng như số vàng của mẹ. Sau khi phát hiện sự thật, anh lập tức trình báo cảnh sát để bắt giữ đối tượng lừa đảo.

Tại cơ quan cảnh sát, đối tượng Giang đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hoàng, 80 tuổi ở thị trấn Võng Xuyên, huyện Huệ An (Trung Quốc). Nhờ con trai kịp thời phát hiện nên bà Hoàng chưa kịp bán căn nhà đang ở để lấy tiền cho Giang vay. Sau vụ việc, công an huyện Huệ An đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến đông đảo người dân trong địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi cần cảnh giác trước các đối tượng lạ mặt có ý định tiếp cận, xúi giục để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Toutiao