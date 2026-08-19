Thấy Lương Thế Thành mà giật cả mình!

Lương Thế Thành quá khác xưa.

Dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc sắp ra mắt trong thời gian tới đang là tâm điểm chú ý của đông đảo mọt phim Việt. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nam thần màn ảnh Lương Thế Thành đã khiến khán giả "sốc ngang" với diện mạo bặm trợn, cạo trọc đầu cùng gương mặt đầy sẹo. Cho đến mới đây, loạt ảnh hậu trường được anh tung ra lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải "giật cả mình" vì khi soi cận visual lẫn tạo hình của anh.

Từ một mỹ nam chuyên trị các vai diễn lịch lãm hay doanh nhân thành đạt, Lương Thế Thành nay mang đến một diện mạo đầy gai góc và mang đậm chất "tiền án tiền sự". Đập vào mắt người xem là Lương Thế Thành với đầu cạo trọc lóc, những vết sẹo chằng chịu trên mặt, trong đó có một sẹo sâu dài cắt ngang qua mắt và loạt hình xăm rồng phượng hổ báo phủ kín từ cổ, ngực, lưng cho đến hai cánh tay và chân.

Có thể nói đây là tạo hình lạ và gắt nhất trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp diễn xuất của Lương Thế Thành. Để có được vẻ ngoài hung hãn này, bản thân nam diễn viên cũng phải trải qua quá trình hóa trang vô cùng gian nan. Chính Lương Thế Thành đã than thở trên trang cá nhân về hậu trường của mình: "Đây là quá trình tạo nên hình xăm cho anh Long Đầu Bò trong Trại Giam Hạnh Phúc, ngày nào cũng có 4 người chăm sóc mình anh ấy, đại ca ngồi mâm nhất nên phải ngồi ngày 6 tiếng, chắc trả cái mâm này lại quá, ngồi cái mâm này ê mông quá".

Màn lột xác 180 độ này khiến khán giả chú ý và phấn khích: - Eo ơi nhìn giật thót tim trời ạ, đỉnh quá anh ơi - Tạo hình quá dữ, nhìn không ra nam thần luôn - Không ngờ Lương Thế Thành cạo đầu trọc nhìn hợp và ngầu đến vậy - Có phải anh Lương Thế Thành không trời? - Hổ báo cáo chồn quá anh ơi - Quá ngầu con nhìn sợ quá

Được biết, Trại Giam Hạnh Phúc là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác sâu về đời sống, tâm lý và những xung đột gay gắt của các phạm nhân phía sau song sắt nhà tù. Phim do đạo diễn Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn) thực hiện, quy tụ dàn diễn viên nam thực lực gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Tiến Luật, Lương Thế Thành... Trong phim, Lương Thế Thành đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long (biệt danh Long Đầu Bò) là gã trùm buồng giam hung hãn, nguy hiểm bậc nhất và cũng là người trực tiếp tạo ra vô vàn áp lực, va chạm cho nhân vật chính Phúc (Tuấn Trần). Vai diễn hứa hẹn sẽ mang đến một màn "hắc hóa" kịch tính trên màn ảnh rộng cuối năm nay.

Đây đã là bộ phim thứ 3 mà Lương Thế Thành tham gia trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1982 đã có một năm hoạt động năng nổ qua vai Bá Dũng trong Mesdames Thanh Sắc vào mùa hè cũng như "gây bão" mạng xã hội khi hóa thân thành người chồng phản bội Hoàng Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Sự trở lại lần này với tư cách "ông trùm nhà giam" Long Đầu Bò của Trại Giam Hạnh Phúc (dự kiến khởi chiếu 20/11/2026) được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một cột mốc khẳng định khả năng biến hóa không giới hạn của Lương Thế Thành.