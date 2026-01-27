Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, ngày 21/1, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh, giáo viên Trường THPT Tản Đà về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài .

Thầy giáo Nguyễn Tiến Thanh (bên phải) chuyển trả lại tiền cho người nước ngoài.

Qua làm việc, anh Thanh khẳng định không có mối quan hệ quen biết hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền. Lo ngại số tiền có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, anh đã chủ động trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển tiền là anh Liu Xiaojun (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh Liu Xiaojun đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Thanh.

Ngày 23/1, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Trước sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ số tiền 400 triệu đồng cho anh Liu Xiaojun.