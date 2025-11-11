Thầy giáo có 5 sào cà phê vẫn 'ế' hẹn hò mẹ đơn thân từng ‘vội yêu vội cưới’

Trong tập phát sóng mới nhất của Bạn muốn hẹn hò, khán giả được chứng kiến câu chuyện gây xúc động. Hai người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, đều làm trong ngành Giáo dục đã mở lòng để cùng tìm cơ hội hạnh phúc ở tuổi ngoài 40. Đó là anh Nguyễn Văn Bính (49 tuổi, sống tại Lâm Đồng) và chị Nguyễn Thị Hà Phương (41 tuổi, sống tại Đồng Nai).

Anh Nguyễn Văn Bính và chị Nguyễn Thị Hà Phương xuất hiện tại chương trình.

Thầy Văn Bính là người đàn ông khiến MC Quyền Linh và khán giả phải thốt lên là “hiếm có khó tìm”. Suốt 27 năm gắn bó với nghề dạy tiểu học, anh sống giản dị, thật thà, không rượu bia, không cờ bạc, chỉ biết đến trường lớp và vườn cà phê 5 sào sau nhà.

Về đường tình duyên, anh từng cưới chớp nhoáng sau một năm yêu, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một tháng vì bất đồng quan điểm. Hai người cũng không đăng ký kết hôn. Từ đó đến nay gần 10 năm Văn Bính sống một mình. Dù anh từng quen thêm hai người sau đó, nhưng tình cảm đều chưa đủ sâu để gọi là yêu.

Thầy giáo tiểu học cho biết, nếu gặp người phụ nữ từng có con, anh cũng không ngại; quan trọng là cùng nhau chia sẻ, biết gắn bó và có đạo đức. Về ngoại hình, anh cũng mong muốn tìm người phụ nữ trắng trẻo, nhìn có duyên.

Anh Bính tự nhận là người hiền lành, thật thà.

Còn chị Hà Phương có ánh mắt mạnh mẽ nhưng trầm buồn khiến nhiều người đồng cảm. Trước khi lập gia đình, chị từng có mối tình kéo dài 9 năm nhưng bị gia đình bạn trai phản đối. “Mẹ anh ấy không thích tôi, chắc là do duyên số” , chị kể.

Sau đó, trong một cơn bốc đồng của tuổi trẻ, chị cưới người đàn ông mới quen một tháng, và cuộc hôn nhân 5 năm thiếu vắng tình yêu thực sự. “Chúng tôi không cãi vã, chỉ là im lặng mãi trong mâu thuẫn; không nói ra, không giải quyết, nên chọn giải thoát cho nhau", Phương chia sẻ.

Chị Phương có một con gái 13 tuổi, là động lực lớn nhất của cuộc đời. Sau ly hôn, chị từng có mối quan hệ yêu đương hơn một năm, nhưng do bất đồng quan điểm nên quyết định dừng lại, chọn sống vì con. “Tôi giờ chỉ cần một người đàn ông có trách nhiệm, ổn định, tâm lý một chút thôi”, chị nói giản dị.

Chị Hà Phương có ưu điểm mạnh mẽ, thân thiện, sống có trách nhiệm.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, thầy Bính bước đến, tay cầm bó hoa hồng và những trái hồng, món quà tượng trưng cho tình yêu đơm hoa kết trái, toàn là màu hồng. Còn chị Phương đáo lễ bằng bưởi Tân Triều, đặc sản quê nhà Đồng Nai.

Cả hai nhìn nhau, nụ cười e dè nhưng ấm áp. “Phương nhìn duyên dáng, đúng người tôi đang tìm kiếm”, anh Bính bộc bạch. Còn chị chỉ cười, đáp lại bằng ánh mắt đầy thiện cảm.

Mẹ của Hà Phương cũng có mặt tại trường quay, bà nhìn anh Bính với sự hài lòng thấy rõ: “Tôi thấy thầy giáo hiền lành, dễ thương, tôi mong hai con cho nhau cơ hội. Nếu hợp thì nên tiến xa” .

Trong phần trò chuyện, chị Phương hỏi: “ Nếu như ta có cơ hội, anh có dự tính thế nào?”. Thầy Bính không ngần ngại: “Anh có đủ điều kiện. Nếu đến với nhau, anh sẵn sàng đón cả mẹ và con em về sống cùng. Gia đình phải đầy đủ mới vui". Câu nói khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

Khi Phương hỏi ngược lại: “Anh có thể về Đồng Nai sống không?”, Bính cười hiền: “Cái đó mình phải bàn tính sau, quan trọng là hiểu nhau trước đã".

Hai người cùng tìm hiểu nhau sau khi mở rào.

Nắm tay nhau trên sân khấu, thầy giáo 7X nói lời khiến nhiều người xúc động: “Nếu về chung một nhà, anh sẽ bù đắp những gì em đã mất. Anh sẽ làm tất cả, từ vật chất đến tinh thần để đem lại hạnh phúc cho em". Phương mỉm cười: “Em cũng có thiện cảm với anh. Nếu tiến xa, em sẽ cố gắng làm người phụ nữ thật sự trong gia đình".

Cả hai thống nhất rằng, nếu có mâu thuẫn thì nhất định phải nói ra, không để sự im lặng giết chết tình cảm như những năm tháng đã qua. Anh Bính còn khẳng định, chuyện tiền bạc không đáng ngại: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tiền bạc để em giữ cũng được".

Không khí chương trình thêm phần lãng mạn khi thầy Bính đọc tặng Phương bài thơ “Thuyền và Biển” của Xuân Quỳnh. Đáp lại, Phương cất giọng nhẹ nhàng hát ca khúc “Khi giấc mơ về”, khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Khoảnh khắc ấy, hai con người từng tổn thương lại như tìm thấy chính mình trong ánh mắt người đối diện, dịu dàng, ấm áp và đầy tin tưởng.

Sau ba tiếng đếm quen thuộc của MC Quyền Linh, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Khán giả reo vang, MC Ngọc Lan mong rằng đây là khởi đầu mới, nơi hai trái tim từng lạc nhịp tìm lại được bình yên.

Cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò, chính thức hẹn hò.

Thầy Bính cúi đầu xin phép mẹ của Phương: “Con sẽ tìm hiểu Phương nghiêm túc. Nếu có duyên, con hứa sẽ chăm sóc để Phương hạnh phúc suốt đời, và lo cả mẹ lẫn con gái của cô ấy".