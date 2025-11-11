Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong loạt clip: Đã có hình thức xử lý

Hôm nay (11/11), thông tin mới nhất trên VOV, người đàn ông xuất hiện trong loạt clip thân mật với nhiều phụ nữ được xác định là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình. Người này đã bị buộc thôi việc.

Trước đó, ngay trong chiều 10/11, UBND xã đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo nhanh. Địa phương cũng đã có văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan công an để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định tránh gây hoang mang dư luận. Sau đó, nhà trường đã họp Hội đồng trường và thống nhất buộc thôi việc đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đàn ông xuất hiện trong clip.

Chính quyền xã cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh, đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường. Theo xác nhận của chính quyền địa phương, người đàn ông trong clip là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Tô Hiến Thành, người đứng đầu bộ máy quản trị nhà trường, tuy nhiên, không trực tiếp tham gia giảng dạy.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận.

Trước đó, thông tin trên báo Người Lao động, đại diện UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Hải Hậu đã vào cuộc phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các đoạn clip tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận. Về các clip được tung lên mạng, công an đang vào cuộc, khi nào có kết quả chính quyền địa phương sẽ xem xét, phối hợp xử lý theo quy định.