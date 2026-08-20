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Thấy đồng nghiệp khoe có bạn trai giàu, cô gái vừa nhìn ảnh thì run người

Thiên Kim
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Qua những lần trò chuyện, tôi biết Phượng đang có bạn trai tên Tuấn. Mỗi khi nhắc đến người yêu, cô ấy đều tỏ ra rất vui vẻ và tự hào.

Tôi năm nay 30 tuổi, mới chuyển sang làm việc tại một công ty nội thất được vài tháng. Công việc còn nhiều điều phải học nhưng may mắn là môi trường khá hòa đồng. Trong số những đồng nghiệp ở công ty, tôi thân nhất với Phượng, một cô gái xinh xắn, dễ thương và rất cởi mở.

Hai chị em thường tranh thủ giờ nghỉ để nói chuyện, khi thì về công việc, lúc lại kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống. Qua những lần trò chuyện, tôi biết Phượng đang có bạn trai tên Tuấn. Mỗi khi nhắc đến người yêu, cô ấy đều tỏ ra rất vui vẻ và tự hào.

Phượng kể Tuấn khá thành đạt, làm trong lĩnh vực đầu tư và có điều kiện kinh tế tốt. Cô ấy còn nhiều lần khoe bạn trai tâm lý, thường xuyên đưa mình đi ăn uống, du lịch. Nhìn vẻ hạnh phúc của Phượng, tôi cũng mừng cho bạn.

Cho đến một ngày, Phượng đi du lịch về và mang điện thoại ra khoe tôi những bức ảnh vừa chụp. Tôi đang vui vẻ xem ảnh thì bất chợt khựng lại. Trong một bức ảnh, người đàn ông đứng bên cạnh Phượng khiến tôi chết lặng. Tôi nhìn đi nhìn lại vài lần, trong lòng vừa bất ngờ vừa hoang mang.

Đó chính là Tuấn - người yêu cũ của tôi. 4 năm trước, tôi từng có khoảng thời gian gần nửa năm hẹn hò với Tuấn. Khi ấy, anh ta giới thiệu mình làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, gia đình khá giả và công việc rất bận rộn.

Có lẽ vì tin những lời đó nên tôi không quá để ý chuyện hai người rất ít gặp nhau. Có cả tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Mỗi lần tôi muốn gặp, Tuấn đều nói đang có công việc, phải đi gặp khách hàng hoặc giải quyết chuyện làm ăn. Khoảng 3 tháng sau khi quen nhau, Tuấn hỏi vay tôi 40 triệu đồng vì nói đang cần tiền gấp để xoay xở công việc. Tôi tin tưởng, không ngại chuyển tiền ngay.

Thấy đồng nghiệp khoe có bạn trai giàu, cô gái vừa nhìn ảnh thì run người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng sau đó, tôi dần phát hiện những điều Tuấn kể không hoàn toàn đúng. Anh ta không giàu có như vẫn nói và sốc hơn cả là Tuấn đã có vợ. Tôi đau khổ vì bị lừa dối và lập tức chấm dứt mối quan hệ này. Số tiền 40 triệu đồng Tuấn từng vay, tôi cũng không đòi lại. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng coi như mình trả tiền để kết thúc mọi chuyện, không muốn đôi co hay dây dưa thêm với một người khiến mình mất niềm tin.

Tôi từng nghĩ sau khi chia tay, có lẽ cả đời mình cũng chẳng còn gặp lại Tuấn. Vậy mà 4 năm sau, anh ta lại xuất hiện theo cách không thể trớ trêu hơn.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy khó xử mỗi khi Phượng nhắc đến Tuấn. Tôi không biết anh ta bây giờ đã thay đổi chưa? Không biết cuộc hôn nhân trước đây của anh ta đã thực sự kết thúc hay Phượng lại là nạn nhân tiếp theo?

Phượng là cô gái tốt, luôn vui vẻ, chân thành và luôn dành nhiều tình cảm cho Tuấn. Tôi sợ nếu mình im lặng, một ngày nào đó Phượng sẽ phải chịu tổn thương giống tôi. Nhưng nếu tôi nói ra, liệu cô ấy có tin không? Hoặc biết đâu Tuấn thực sự đã thay đổi. Biết đâu 4 năm qua đã khiến anh ta trưởng thành hơn, biết trân trọng một mối quan hệ và sống có trách nhiệm hơn. Tôi không muốn vì những chuyện xảy ra với mình trong quá khứ mà vô tình phá hỏng tình cảm hiện tại của 2 người.

Giờ tôi phải làm thế nào?

Tâm sự của độc giả!

Sang thăm vợ cũ ốm, người đàn ông gặp cảnh không ngờ, nghĩ lại mình trong quá khứ rồi bỏ luôn ý định tái hợp
Tags

đồng nghiệp

người yêu

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