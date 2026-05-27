Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcomban thông báo sẽ điều chỉnh điều kiện tối thiểu về hệ điều hành Android đối với ứng dụng VCB Digibank nhằm tăng cường bảo mật và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo đó, từ ngày 10/6/2026, Vietcombank sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng VCB Digibank trên các thiết bị Android sử dụng hệ điều hành thấp hơn phiên bản 7.0.

Từ ngày 10/6/2026, Vietcombank sẽ dừng hỗ trợ ứng dụng VCB Digibank trên các thiết bị Android sử dụng hệ điều hành dưới 7.0. (Ảnh minh hoạ)

Đối với khách hàng mới sử dụng thiết bị chạy Android dưới 7.0, người dùng sẽ không thể tải ứng dụng VCB Digibank từ các kho ứng dụng như Google Play (CH Play/Play Store).

Trong khi đó, khách hàng hiện hữu đang sử dụng thiết bị Android có hệ điều hành dưới 7.0 sẽ không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng. Khi truy cập kho ứng dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thiết bị của Quý khách không tương thích”. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tiếp tục giao dịch trên phiên bản ứng dụng hiện tại.

Vietcombank khuyến nghị khách hàng nâng cấp hệ điều hành Android lên phiên bản 7.0 trở lên để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng, sản phẩm và tiện ích mới nhất trên VCB Digibank.

Để kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android đang sử dụng, khách hàng có thể vào mục “Cài đặt”, chọn “Thông tin thiết bị” hoặc “Thông tin điện thoại”, sau đó truy cập phần “Thông tin phần mềm”.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900 54 54 13, hotline 1800 1565 dành cho khách hàng ưu tiên hoặc đến các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc.