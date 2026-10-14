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Thay đổi quan trọng tại dự án điện gần 4.700 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngọc Điệp
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Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận có công suất 143MW, tổng mức đầu tư là 4.679 tỷ đồng.

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Ảnh minh họa

Ngày 7/10, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được quy định tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ng‡y 28/02/2026 của UBND tỉnh.

Theo đó, nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.﻿ Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Plei Kia, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

CTCP Năng lượng VinEnergo có trách nhiệm bảo đảm bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu như đã cam kết để Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt.

Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đối với dự án theo quy định pháp luật và nội dung được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thuế tỉnh Gia Lai; UBND xã Vĩnh Quang; Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo; Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.﻿

TIN LIÊN QUAN

﻿Công ty TNHH VinEnergo Vĩnh Thuận được thành lập ngày 15/6/2026, có vốn điều lệ 46,79 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo là chủ sở hữu.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Anh Khoa. ﻿

Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận có công suất 143MW, tổng mức đầu tư là 4.679 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 4.645 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 33,8 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư và thời hạn hoạt động 50 năm.

Tags

nhà máy điện gió

VinEnergo

Gia Lai

điện gió

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