Thay đổi mới nhất liên quan bằng lái xe có hiệu lực ngay từ 1/7, tất cả người dân chú ý

Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ có nhiều thay đổi kể từ ngày 01/7/2026.

Cục CSGT, Bộ Công an ngày 27/6/2026 vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025.

Đáng chú ý, Nghị định số 94 bãi bỏ Nghị định số 160. Đồng thời, Điều 24 của nghị định đã bỏ quy định về trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Như vậy, từ ngày 1/7, khi thông tư có hiệu lực, thí sinh dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Nghị định mới cũng thay thế Nghị định 160/2024. Theo đó, quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch đã không còn yêu cầu trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Vì vậy, bài thi này cũng được loại khỏi nội dung sát hạch.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bỏ bài thi mô phỏng xuất phát từ thực tế nội dung này chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đời, thậm chí một số câu hỏi còn bị đánh giá mang tính "đánh đố" thí sinh, chưa thực sự kiểm tra được kỹ năng xử lý khi điều khiển phương tiện.

Phần mô phỏng chính thức bỏ từ 1/7/2026 - Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Trước đó, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông được áp dụng trong thi GPLX từ giữa năm 2022. Ngân hàng đề thi gồm 120 tình huống, mỗi thí sinh làm 10 câu do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Người thi xem các đoạn video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách tại thời điểm xuất hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm.

Trong quá trình triển khai, phần thi này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít học viên và cơ sở đào tạo cho rằng cách tính điểm phụ thuộc vào thời điểm bấm phím trong video, chưa phản ánh đầy đủ khả năng xử lý tình huống của người lái xe ngoài thực tế.

Tăng câu hỏi lý thuyết, quãng đường và số bài sát hạch

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết đến hai bài thi thực hành và tình huống với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Số câu hỏi lý thuyết trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 36/40 câu.

Số câu hỏi bài thi sát hạch ô tô hạng B tăng từ 30 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 45/50 câu. Người thi không thể “học mẹo, thi mẹo”.

Bên cạnh việc bãi bỏ phần thi mô phỏng, quy trình sát hạch thực hành lái xe trên đường cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường đánh giá năng lực thực tế.

Cụ thể, đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tăng từ 2km lên tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch.

Về nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô bổ sung cách xử lý tình huống giả định trên đường như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…