Thấy Đình Bắc chạy tới ôm và dụi đầu vào vai thủ môn Cao Văn Bình, tôi lại rơi nước mắt theo

Suốt thời gian thi đấu trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã chơi đầy năng lượng: anh kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn, trực tiếp ghi 1 siêu phẩm, trở thành điểm sáng lớn nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Nhưng rồi khoảnh khắc định mệnh cũng đến, khi Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với đối thủ, khiến U23 Việt Nam phải trải qua nửa hiệp 2 đầy sóng gió trong tình thế thiếu người.

Áp lực đè nặng. Với một cầu thủ trẻ, cảm giác vừa đóng góp, vừa mắc sai lầm nghiêm trọng đủ để nhấn chìm bất kỳ ai. Nếu U23 Việt Nam thất bại, rất có thể Đình Bắc sẽ trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất - theo cách chẳng ai mong muốn.

Trong thế trận 10 người trước sức ép dồn dập của U23 Hàn Quốc, Cao Văn Bình cùng các đồng đội đã đứng vững một cách kiên cường. Hết lần này đến lần khác, thủ môn của U23 Việt Nam lăn xả, cứu thua, giữ hy vọng mong manh cho cả đội kéo trận đấu tới loạt luân lưu cân não.

Đình Bắc chạy tới ôm Văn Bình (Ảnh: Fandom Owker)

Và rồi, khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đã đến. Trên chấm luân lưu, Cao Văn Bình cản phá thành công cú sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc, rồi Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, chính thức khép lại trận đấu, mang về chiến thắng và tấm HCĐ U23 châu Á cho U23 Việt Nam.

Ngay sau đó, Đình Bắc lao tới. Anh ôm chặt lấy Cao Văn Bình, dụi đầu vào vai người gác đền như trút bỏ tất cả áp lực, lo lắng và nỗi sợ hãi đã đè nặng suốt cả trận đấu. Đó không chỉ là cái ôm ăn mừng chiến thắng, mà còn là lời cảm ơn nghẹn ngào: cảm ơn vì đã giải toả gánh nặng, vì đã cứu anh khỏi nguy cơ trở thành "tội đồ".

Khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ không kìm được nước mắt. Bởi ai cũng hiểu, phía sau cái ôm ấy là cả một hành trình cảm xúc dữ dội của một cầu thủ trẻ: từ thăng hoa, tự hào cho đến day dứt, lo âu - rồi cuối cùng là vỡ oà.

Bóng đá là vậy. Không chỉ có thắng thua, mà còn có những cái ôm đủ sức khiến hàng triệu con tim rung lên.