Thấy đèn đỏ liền bẻ lái tìm đường tắt đầy "khôn lỏi", tài xế ô tô gây hoạ: Cảnh báo từ Cục CSGT

Một đoạn clip giao thông đang gây chú ý khi ghi lại cảnh tài xế ô tô cố tình “lách luật” qua ngã tư rồi gây va chạm với xe máy.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại một vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngán ngẩm trước cách xử lý tình huống bị cho là “khôn lỏi”, chỉ nhằm tránh phải chờ đèn đỏ của tài xế điều khiển ô tô con màu trắng.

Theo nội dung đoạn clip, khi di chuyển đến nút giao, tài xế ô tô gặp tín hiệu đèn đỏ. Thay vì dừng xe chờ theo đúng quy định, người này đã lựa chọn một phương án khác để tiếp tục hành trình. Chiếc ô tô màu trắng rẽ phải vào nhánh đường bên cạnh, sau đó tìm cách quay đầu rồi cắt ngang qua khu vực giao cắt để nhập trở lại hướng di chuyển ban đầu.

Tuy nhiên, kế hoạch tưởng như giúp tiết kiệm vài chục giây chờ đèn đỏ lại nhanh chóng dẫn đến sự cố. Trong quá trình thực hiện thao tác quay đầu, tài xế ô tô không quan sát kỹ các phương tiện đang lưu thông xung quanh, đồng thời chuyển hướng đột ngột và không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Đúng thời điểm chiếc xe đang quay đầu cắt ngang phần đường, một xe máy đi tới. Do tình huống xảy ra bất ngờ, hai phương tiện đã va chạm với nhau. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, trong khi cả ô tô và xe máy đều bị xây xát nhẹ.

Camera an ninh ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận. Không ít người cho rằng đây là một ví dụ điển hình của việc tham gia giao thông theo kiểu chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà bỏ qua các quy tắc an toàn. Theo nhận định được đưa ra cùng đoạn clip, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ va chạm xuất phát từ việc tài xế ô tô chuyển hướng, quay đầu xe thiếu quan sát và không bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

Đáng chú ý, hành vi quay đầu của chiếc ô tô màu trắng còn bị xác định là thực hiện tại vị trí không được phép quay đầu. Hình ảnh trong clip cho thấy phương tiện này đè qua khu vực vạch kênh hóa dòng xe để thực hiện thao tác quay đầu, vi phạm quy định về tổ chức giao thông tại nút giao.

Theo quy định hiện hành, nếu hành vi vi phạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích cho một người từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người điều khiển ô tô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp hậu quả chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 22 triệu đồng đối với hành vi gây tai nạn giao thông do vi phạm quy tắc chuyển hướng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài các chế tài nêu trên, theo quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, người điều khiển ô tô còn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của mình đối với người bị ảnh hưởng.

Trước thực tế vẫn còn nhiều trường hợp cố tình tìm cách “né” đèn tín hiệu hoặc thực hiện các thao tác chuyển hướng trái quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông nhiều lần khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, quay đầu hoặc nhập làn.

Trang Cục Cảnh sát Giao thông đã chia sẻ lại đoạn clip trên kèm khuyến cáo, việc nóng vội, chỉ muốn đi nhanh hơn vài giây có thể dẫn tới những va chạm đáng tiếc, gây thiệt hại cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.