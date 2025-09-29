Thấy đàn 'phượng hoàng trắng' bay lượn giữa trời, chuyên gia nói: Đây là loài chim quý cần được bảo vệ

Video gây bão mạng xã hội Trung Quốc

Theo Sohu, vào năm 2022, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đoạn clip ghi lại cảnh một đàn phượng hoàng màu trắng, đuôi dài, sải cánh rộng bay thành nhóm giữa bầu trời xanh.

Ngay sau khi được chia sẻ, video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự kinh ngạc, nhiều người cho rằng phượng hoàng trắng trong truyền thuyết đã xuất hiện ngoài đời thực. Không ít bình luận gọi đây là "khoảnh khắc hiếm có trong đời" hay "dấu hiệu của điều may mắn sắp đến".

Chuyên gia lý giải về loài vật trong video

Theo Yahoo News, trước sự lan truyền chóng mặt của đoạn video, các chuyên gia về động vật học tại Trung Quốc đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Họ khẳng định, hình ảnh được ghi lại không phải là phượng hoàng huyền thoại mà chính là gà lôi bạc, còn được gọi là gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera).

Theo lý giải, đặc điểm bộ lông trắng xen kẽ các mảng đen, chiếc đuôi dài uốn cong duyên dáng khi bay, cùng dáng vẻ nổi bật của những con đực gà lôi bạc đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi xuất hiện theo đàn và bay trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, chúng dễ dàng bị nhầm tưởng với chim phượng hoàng. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong lịch sử văn hóa Trung Hoa, hình tượng phượng hoàng thường được xây dựng dựa trên nhiều loài chim có thật, trong đó có công và gà lôi.

Vì sao dễ nhầm lẫn với chim thần thoại?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến phượng hoàng khi xem video. Trong truyền thuyết Á Đông, phượng hoàng thường được miêu tả có bộ lông sặc sỡ hoặc trắng muốt, chiếc đuôi dài mềm mại, khi tung cánh mang vẻ đẹp uy nghi và thanh cao.

Khi một đàn gà lôi bạc cùng bay trên nền trời xanh, những chiếc lông trắng nổi bật dưới ánh nắng, kết hợp cùng góc quay từ xa, hình ảnh trở nên huyền ảo và khác biệt so với các loài chim thông thường. (Ảnh: Sina)

Khi một đàn gà lôi bạc cùng bay trên nền trời xanh, những chiếc lông trắng nổi bật dưới ánh nắng, kết hợp cùng góc quay từ xa, hình ảnh trở nên huyền ảo và khác biệt so với các loài chim thông thường. Hiệu ứng thị giác cộng hưởng với trí tưởng tượng vốn có về loài chim phượng hoàng khiến cộng đồng mạng dễ bị thuyết phục rằng họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc "thần thoại giữa đời thực".

Gà lôi bạc: loài chim đặc hữu của rừng Á Đông

Theo các tài liệu khoa học, gà lôi bạc là loài chim thuộc họ Trĩ, phân bố rộng rãi ở vùng rừng núi từ miền Nam Trung Quốc trải dài xuống Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Loài này đặc biệt ưa thích các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi có độ cao từ 200 đến hơn 1.000 mét.

Gà lôi bạc là loài chim sống bầy đàn. (Ảnh: CCTV)

Con đực có ngoại hình nổi bật với bộ lông trắng đen, chiếc mào đỏ và đuôi dài duyên dáng, trong khi con cái có màu nâu sẫm để dễ ngụy trang trong môi trường rừng. Gà lôi bạc thường kiếm ăn dưới tán rừng, tìm hạt, quả rừng, côn trùng và lá non. Chúng là loài chim sống bầy đàn, đặc biệt vào mùa sinh sản thường được quan sát nhiều hơn do tập tính kêu gọi bạn tình của con đực.

Tình trạng quý hiếm và bảo tồn

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), gà lôi bạc hiện được xếp vào nhóm "Least Concern" (ít lo ngại). Điều này có nghĩa là tổng thể toàn cầu của loài chưa nằm trong diện nguy cấp. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của IUCN cũng cảnh báo rằng quần thể gà lôi bạc đang có xu hướng suy giảm ở một số khu vực do mất sinh cảnh rừng nguyên sinh, nạn săn bắt và buôn bán trái phép.

Báo cáo mới nhất của IUCN cũng cảnh báo rằng quần thể gà lôi bạc đang có xu hướng suy giảm. (Ảnh: Sohu)

Đặc biệt, một số phân loài địa phương của gà lôi bạc, như phân loài tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), đã được ghi nhận là hiếm hơn nhiều so với quần thể chung, thậm chí có nguy cơ bị đe dọa cao nếu không có biện pháp bảo tồn kịp thời.

Tại Việt Nam, gà lôi bạc được liệt vào danh mục động vật rừng được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định của Chính phủ. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Kon Ka Kinh, Bạch Mã hay Yok Đôn đều ghi nhận sự xuất hiện của loài này. Các biện pháp bảo tồn tập trung vào duy trì diện tích rừng tự nhiên, tăng cường tuần tra, kiểm soát săn bắt và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của loài.

Câu chuyện từ mạng xã hội đến bài học bảo tồn

Sự việc "phượng hoàng trắng tung cánh" cho thấy sức mạnh lan tỏa của truyền thông xã hội, khi một khoảnh khắc ấn tượng dễ dàng được gắn với yếu tố huyền thoại, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng của hàng triệu người.

Gà lôi bạc không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn đóng vai trò sinh thái quan trọng trong việc phát tán hạt giống và duy trì cân bằng tự nhiên. (Ảnh: CCTV)

Song điều quan trọng hơn, khi giới khoa học vào cuộc, đoạn video lại trở thành cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn về một loài chim đẹp của rừng nhiệt đới. Gà lôi bạc không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn đóng vai trò sinh thái quan trọng trong việc phát tán hạt giống và duy trì cân bằng tự nhiên.

Câu chuyện "phượng hoàng giữa đời thực" vì thế không dừng lại ở một hiện tượng mạng, mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ những loài chim quý, đang âm thầm tồn tại trong tự nhiên. Khi thiên nhiên còn được gìn giữ, những khoảnh khắc tưởng chừng huyền thoại như thế mới có cơ hội tiếp tục xuất hiện, không phải trên màn hình điện thoại, mà ngay trong những cánh rừng xanh bạt ngàn.

Theo Yahoo News, Sohu, Sina