HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thấy chốt đo nồng độ cồn, tài xế khóa xe rồi bò ra ghế sau nằm ngủ

Viên Minh
|

Phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, nam tài xế ở Tuyên Quang liền dừng ô tô, khóa cửa rồi bò xuống ghế sau nằm ngủ.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, lực lượng chức năng phát hiện nam tài xế có hành vi né tránh việc kiểm tra bằng cách dừng xe, khóa cửa rồi xuống ghế sau nằm ngủ.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 27/5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại Km132 Quốc lộ 2, thuộc phường An Tường.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 22A-252.17 do người đàn ông cầm lái đi đến gần khu vực kiểm tra. Khi còn cách chốt một đoạn, người này cho xe dừng lại, tắt máy, khóa cửa rồi bò từ ghế lái xuống ghế sau nằm bất động.

Tài xế Tuyên Quang né tránh kiểm tra nồng độ cồn bằng cách nằm ngủ trong xe - Ảnh 1.

Tài xế V.Đ.L. thời điểm bị CSGT kiểm tra tối 27/5. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, CSGT tiếp cận phương tiện, nhiều lần gọi người bên trong xe mở cửa để làm việc nhưng không nhận được phản hồi.

Để bảo đảm an toàn cho tài xế cũng như phục vụ công tác kiểm tra, tổ công tác đã xác minh thông tin và liên hệ người thân mang chìa khóa dự phòng đến hiện trường.

Sau khi cửa xe được mở, nam tài xế được xác định là V.Đ.L. (SN 1985, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm việc, người này tiếp tục có biểu hiện muốn nằm xuống đường thay vì chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định, tài xế đã hợp tác kiểm tra. Kết quả đo cho thấy người này có nồng độ cồn ở mức 0,277 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với mức vi phạm trên, tài xế bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không tìm cách né tránh hoặc đối phó lực lượng chức năng khi kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Ngữ văn vào lớp 10
Tags

kiểm tra nồng độ cồn

Công an tỉnh Tuyên Quang

tỉnh Tuyên Quang

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại