Gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Ngữ văn vào lớp 10

Buổi sáng thí sinh làm bài thi Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ và sáng 31/5 sẽ hoàn thành kỳ thi với môn Toán.

Sáng nay, thí sinh được thông báo, 6 giờ 45 phút có mặt tại điểm thi để giám thị gọi vào phòng thi.

Đúng 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.



Lịch thi và thời gian làm bài các môn

Theo quy định, mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Các bàn đặt cách nhau 1,2 mét, đảm bảo đủ điện, ánh sáng, điều hoà, quạt mát cho thí sinh làm bài thi.

Thí sinh Hà Nội dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh: Duy Phạm)

Trước khi thí sinh bước vào phòng thi, các giáo viên Ngữ văn đã dặn dò điều quan trọng nhất là giữ tâm lý ổn định, ngủ đủ giấc và hệ thống lại các dạng bài trọng tâm.



Thí sinh đọc kỹ đề, phân chia thời gian hợp lý và tránh mất điểm ở những lỗi trình bày cơ bản.

Đề thi môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, tăng cường tính thực tiễn và khả năng vận dụng của học sinh. Điều này khiến nhiều thí sinh vừa háo hức vừa lo lắng bởi với việc sử dụng ngữ liệu mới, gắn với đời sống, thí sinh không thể học thuộc lòng và sao chép bài thi một cách máy móc.

Hà Nội siết quy chế, ngăn ngừa gian lận thi

Trước khi vào phòng thi, thí sinh sẽ phải gửi đồ đạc, tư trang cá nhân vào khu vực riêng, cách xa phòng thi ít nhất 150 mét nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Thí sinh cũng được nhắc nhở kỹ về việc không mang điện thoại vào phòng thi. Nếu bị phát hiện, thí sinh dù sử dụng hay không đều bị lập biên bản.

Theo quy định, trước mỗi buổi thi, giám thị sẽ phải bốc thăm phân công nhiệm vụ coi thi, bốc thăm cách đánh số báo danh.

Có tối thiểu 5 cách đánh số báo danh trong phòng thi và trước mỗi buổi thi, giám thị sẽ bốc thăm cách đánh chung áp dụng cho tất cả các phòng thi của Điểm thi.

Nhằm đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu khi làm nhiệm vụ coi thi, các thành viên tuyệt đối không mang theo và sử dụng các phương tiện thu phát thông tin cá nhân trong khu vực thi.

Trước giờ làm việc của mỗi buổi, Trưởng điểm thi yêu cầu tất cả các thành viên làm nhiệm vụ nộp phương tiện thu, phát thông tin cá nhân.

Các vật dụng này phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và phải được lưu giữ tại phòng trực đến hết thời gian thí sinh làm bài thi các môn.