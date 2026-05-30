Mới đây, một sự việc xảy ra trên một chiếc xe công nghệ ở Malaysia khiến cho tài xế vô cùng bức xúc và quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Được biết, theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, trong một bài đăng trên Facebook, tài xế Grab car, anh Stanley Loi cho biết vụ việc bắt đầu sau khi anh nói với hành khách rằng anh không có đủ tiền lẻ để trả lại.

Theo Loi, giá cước là 7 Ringgit (tương đương khoảng 45.000 VNĐ), nhưng hành khách đưa cho anh 50 Ringgit (tương đương khoảng 330.000 VNĐ). Vì không có tiền trả lại nên anh Loi đã quyết định cho các hành khách đi xe miễn phí. Tuy nhiên, anh khuyên hành khách nên chuẩn bị tiền lẻ nhiều hơn trong tương lai để tránh tình trạng này lặp lại.

Nam hành khách đã tát vợ một cách thô lỗ khi đang ngồi trên xe taxi.

Thay vì cảm ơn sự hào phóng của tài xế, nam hành khách đi chuyến xe này đã tỏ ra tức giận. Khi cuộc tranh cãi leo thang, vợ của hành khách đã cố gắng can thiệp bằng cách đặt tay lên cánh tay chồng. Nhưng người chồng hung hãn đã tát vợ một cái nổ đom đóm mắt kèm theo câu mạt sát: "Đồ ngu, cô hãy im đi". Điều đáng nói là người chồng còn đang bế đứa con nhỏ trên đùi và hành động bạo lực này của anh ta khiến đứa trẻ sợ hãi và khóc thét lên. Tình cảnh trước mắt khiến tài xế sốc nặng và yêu cầu nam hành khách xuống xe để nói chuyện.

Theo lời tài xế, anh ta rất tức giận vì người đàn ông đã đánh người phụ nữ. Anh ta nói rằng việc 2 người tranh cãi trước đó thì không sao, nhưng thắc mắc tại sao người chồng lại có hành vi thô lỗ với vợ mình như vậy.

Tài xế Loi cho biết sau khi vợ chồng hành khách rời đi, người chồng vẫn tiếp tục tranh cãi bằng cách nhắn tin cho anh qua ứng dụng Grab. Do đó, Loi quyết định công khai vụ việc và báo cáo nó cho Grab vì quá bất bình với hành động thiếu văn minh của nam hành khách.

“Đây là lần đầu tiên trong ba năm lái xe tôi gặp phải khách hàng như vậy. Anh ta nghĩ mình đúng khi đánh và cãi nhau với vợ. Mọi người nên cẩn thận với người đàn ông này,” Loi viết.

Sau đó, Grab Malaysia đã bình luận về bài đăng của Loi, xin lỗi về trải nghiệm không tốt của anh và đảm bảo rằng vấn đề sẽ được xử lý nghiêm túc.

Gia Linh (Theo Mothership)