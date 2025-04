Thấy bé trai 3 tuổi hớt hải chạy về kêu cứu, liên tục chỉ ra vườn, người lớn đi theo chứng kiến cảnh tượng bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai hốt hoảng chạy về gọi mẹ được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra. Được biết, sự việc xảy ra tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi một số người lớn đang ngồi chơi, trò chuyện bên hông nhà thì một bé trai chừng 3 tuổi vội vàng chạy từ ngoài về sân với giọng ngọng nghịu, "Mẹ ơi! cứu! cứu". Sau đó, cháu bé liên tục đứng trong sân chỉ tay ra bên ngoài, sau đó lại lon ton chạy đi như muốn dẫn đường cho người lớn. Ngay sau đó, một số người lớn cũng vội vàng chạy theo phía sau cậu bé để xem chuyện gì đã xảy ra.

Khi dân mạng đang bán tín bán nghi không hiểu chuyện gì xảy ra thì tài khoản Nguyễn Quân Dũng - người đăng tải clip cho biết, do thấy bạn rơi xuống hố nước, nên bé trai liền chạy hớt hải về để tìm người lớn giúp đỡ. May mắn, nhờ sự thông minh, nhanh trí của cậu bé 3 tuổi mà cả nhà chạy đến kịp, vớt được đứa bé lên bờ an toàn.

Sau khi câu chuyện được kể lại và chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi hành động đáng yêu và nghĩa hiệp của cậu bé. Một tài khoản bình luận, "Chưa nói sõi mà đã biết lo cho bạn, đúng là bản lĩnh anh hùng nhí! May con kịp chạy về gọi người lớn kịp thời chứ không là nguy to".

Tài khoản K.L bình luận, "Nếu là người lớn, chưa chắc đã phản ứng nhanh như thế. Em bé tuy nhỏ mà tim thì to đấy chứ!".

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, bố của Nam Phong) cho biết, vào khoảng 13h chiều 5/4, gia đình một người bạn, trong đó có 1 bé trai khoảng 5 tuổi, đến nhà anh chơi. Khi mọi người đang ngồi ở sân để nói chuyện, bé Nam Phong hốt hoảng chạy ngoài vườn vào và kêu cứu.

Chú thích ảnh

"Cạnh nhà tôi là gia đình hàng xóm đang đào móng làm nhà, có hố nước khá sâu. Lúc nghe Nam Phong kêu cứu, vợ tôi và người bạn chưa hiểu chuyện gì vì Nam Phong nói chưa rõ. Sau vài giây bình tĩnh lại, mọi người nghi con trai của bạn rơi xuống hố nên đã chạy ra vườn để tìm. Sau đó, mọi người đưa cháu lên bờ an toàn", anh Thanh cho biết.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh đặc biệt của cậu bé, anh Thanh cho biết, bé Nam Phong là con nuôi của gia đình anh "Cách đây gần 3 năm, một người mẹ đã bỏ Nam Phong trước cổng nhà tôi và kèm một lá thư nhờ nuôi hộ. Tôi có 4 người con ruột, nhưng vì thương đứa trẻ bị bỏ rơi nên tôi đã nhận nuôi và đặt tên là Nam Phong. Từ khi lọt lòng mẹ, Phong đã thiếu hơi ấm của gia đình nên vợ chồng tôi rất yêu thương, chăm sóc Nam Phong như con ruột", anh Thanh cho hay.

Cũng theo anh Thanh, Nam Phong là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, "Khi xem camera, tôi rất bất ngờ trước hành động của con. Nam Phong còn nhỏ nhưng thật may vì nhờ con mà đã cứu được một em bé suýt đuối nước.